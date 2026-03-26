Μια 12χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια αεροπορικού συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

 26.03.2026 - 12:06
Σειρήνες που ήχησαν λόγω ιρανικού μπαράζ πυραύλων προκάλεσαν ένα σοβαρό περιστατικό με θύμα μια 12χρονη στο Σάφεντ του βόρειου Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η εθελοντική οργάνωση United Hatzalah το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι έπεσε από κουκέτα και υπέστη καρδιακή ανακοπή την ώρα που προσπαθούσε να κατευθυνθεί γρήγορα σε καταφύγιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6:13 το πρωί, όπως ανέφερε ο Δήμος του Σάφεντ, διευκρινίζοντας ότι θραύσματα πυραύλων έπεσαν σε ανοικτή περιοχή χωρίς να προκαλέσουν άμεσες ζημιές ή τραυματισμούς.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες της United Hatzalah, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, καταφέρνοντας να επαναφέρουν τον καρδιακό ρυθμό της ανήλικης.

«Μας ενημέρωσαν ότι κατά τη διάρκεια του συναγερμού, σκόνταψε και έπεσε από το κρεβάτι της, καθώς προσπαθούσε να κατέβει γρήγορα για να μετακινηθεί σε καταφύγιο», ανέφεραν οι διασώστες. «Της κάναμε ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιήσαμε απινιδωτή της United Hatzalah δύο φορές. Στη συνέχεια, η καρδιά της άρχισε ως εκ θαύματος να χτυπά ξανά», πρόσθεσαν.

Η 12χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, όπου συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκλονίζει η Δέσποινα Καμπούρη για την αποβολή της ανάμεσα στις δυο γέννες της: «Είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο – Δεν γίνεται τυχαία»

 26.03.2026 - 12:13
Επόμενο άρθρο

Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου: «Μην αρχίσετε να γράφετε διάφορα, δεν γεννάει», είπε συνεργάτης της

 26.03.2026 - 12:15
«Ανάσα» για τους πολίτες: Αυτά είναι τα μέτρα της Κυβέρνησης για στήριξη της οικονομίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  26.03.2026 - 11:29
  •  26.03.2026 - 06:37
  •  26.03.2026 - 06:21
  •  26.03.2026 - 11:34
  •  26.03.2026 - 09:04
  •  26.03.2026 - 09:09
  •  26.03.2026 - 09:33
  •  26.03.2026 - 10:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα