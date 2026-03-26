Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σωτήρης Μεϊτανής – Η παράκληση της οικογένειας  Δείτε φωτογραφία του

Ο Σωτήρης έφυγε από τη ζωή στις 26 Μαρτίου σε ηλικία 74 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία του θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Συν. Ανθούπολης, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, ώρα 16:00

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 15:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Συν. Ανθούπολης (Δρόμο προς Αγίους Τριμιθιάς)

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Μαρία Μεϊτανή

Παιδιά: Σκεύη, Τάσος και Γιώργος

Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.