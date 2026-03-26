Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για αντικατάσταση του περί Προσφύγων νόμου

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της σημερινής συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, είπε ότι έχουν υπάρξει μεγάλες συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το νέο σύμφωνο και ως αποτέλεσμα του νομοθετικού πλαισίου που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατατέθηκε στις 6 Μαρτίου η αναθεώρηση του Περί Προσφύγων νόμου.

«Είναι ένας ογκωδέστατος νόμος 240 περίπου σελίδων. Σήμερα κατατίθενται οι απόψεις των αρμόδιων υπηρεσιών και υπουργείων αλλά και όλων των εμπλεκομένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τα θέματα των δικαιωμάτων και ασφαλώς με τους περιορισμούς που δημιουργεί η αυτοδιάλυση της Βουλής θα προχωρήσει η συζήτηση, ενδεχομένως και θα ολοκληρωθεί με την επόμενη σύνθεση της Βουλής», ανέφερε στη συνέχεια.

«Πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε ασφαλώς τη συζήτηση του νομοσχεδίου, φαίνεται να υπάρχει μια συναντίληψη αρκετών εμπλεκομένων φορέων. Υπάρχουν και κάποια σχόλια, ειδικά ζητήματα που έχουν κατατεθεί από οργανώσεις δικαιωμάτων, την Επίτροπο του Παιδιού και άλλους φορείς, τα οποία θα εξετάσουμε τις επόμενες μέρες», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για το είδος των ενστάσεων, ο κ. Δαμιανού είπε ότι ουσιαστικά οι φορείς θα ήθελαν να βεβαιωθούν ότι οι ρυθμίσεις, ειδικότερα οι εθνικές ρυθμίσεις, που γίνονται με το νομοσχέδιο συνάδουν με υποχρεώσεις που έχει Κυπριακή Δημοκρατία είτε για τα ασυνόδευτα παιδιά είτε ευρύτερα για τα ζητήματα που αφορούν τους ανήλικους.

«Άρα θα τα δούμε πολύ προσεκτικά. Πρόθεση είναι να οδηγηθεί στην Ολομέλεια ένα κείμενο το οποίο ασφαλώς να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των υποχρεώσεών μας και των δικαιωμάτων των οποιωνδήποτε εμπλεκομένων, έχοντας πάντα υπόψη πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού και προσφυγικού», προσέθεσε σχετικά.

Σε ερώτηση για το ποια ζητήματα θίγονται ειδικότερα, ο κ. Δαμιανού είπε ότι είναι συνολικές ρυθμίσεις που αφορούν τη διαχείριση, από την άφιξη μέχρι το στάδιο της επιστροφής. «Είναι μια σύνθετη διαδικασία τεσσάρων σταδίων», κατέληξε.

Στις δικές του δηλώσεις, ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, είπε ότι συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Εσωτερικών για πρώτη φορά το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και η πλήρης τροποποίηση του Περί Προσφύγων νόμου.

«Όταν βεβαίως αναφερόμαστε σε πρόσφυγες, δεν αναφερόμαστε στους Κύπριους οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους, από τα κατεχόμενα εδάφη μας, ούτε σε οποιονδήποτε άλλο λαό ο οποίος εκδιώχθηκε με τη βία, αλλά σε ανθρώπους που στη συντριπτική τους πλειοψηφία έφτασαν παράνομα στην πατρίδα μας», ανέφερε στη συνέχεια.

«Ως ΕΛΑΜ δεν τρέφουμε την ψευδαίσθηση ότι αυτός ο κανονισμός της ΕΕ θα οδηγήσει σε μετεγκατάσταση των δεκάδων χιλιάδων παράνομων μεταναστών που βρίσκονται στην πατρίδα μας, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή σε τρίτες χώρες, αλλά σίγουρα αυστηροποιεί το πλαίσιο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αυτά τα πρόσωπα», σημείωσε ακολούθως.

Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι «οι προτάσεις νόμου, τις οποίες κατέθεσε το ΕΛΑΜ και ψηφίστηκαν, εφαρμόζονται σήμερα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός όταν τις καταθέταμε μάς αποκαλούσαν ρατσιστές, λαϊκιστές, ξενοφοβικούς και ότι δεν αντιμετωπίζουμε με τρόπο ρεαλιστικό το πρόβλημα».

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις του κόμματος, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, αφορούν στο να μην υπάρχει πλέον δικαίωμα επανανοίγματος του φακέλου, στην μείωση των προθεσμιών ως αυτές κατέθεσε και το ΕΛΑΜ στην Επιτροπή Νομικών και ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής, αλλά και στο ζήτημα με τους ασυνόδευτους ανηλίκους, όπου πλέον, όπως είπε, είναι ευρωπαϊκή οδηγία εάν αρνούνται να προχωρούν σε ιατρική εξέταση προσδιορισμού ηλικίας, να τεκμαίρεται αυτόματα ότι είναι ενήλικες.

Προσέθεσε ότι επειδή στο νομοσχέδιο εμπλέκονται πολλές φορές μη κυβερνητικές οργανώσεις, το ΕΛΑΜ ζητά από την κυβέρνηση να καταθέσει έναν αυστηρό πλαίσιο ελέγχου αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων, «έτσι ώστε να διαφαίνεται ποιες ακριβώς εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κόσμου της και ποιες αλλότρια συμφέροντα».

Ερωτηθείς για τις αλλαγές που προβλέπει το νέο σύμφωνο, ο κ. Ιωάννου είπε ότι αυστηροποιεί περισσότερο την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστών, μειώνει τις προθεσμίες και αντιλαμβάνεται και υιοθετεί πρακτικές τις οποίες αντιμετώπισαν τα κράτη-μέλη όλα αυτά τα χρόνια για αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι δεν τρέφει την ψευδαίσθηση πως την επόμενη μέρα ψήφισής του θα φύγουν οι χιλιάδες μετανάστες που βρίσκονται σήμερα στη χώρα.

«Εμείς είμαστε πάντα υπέρ της αυστηροποίησης οποιασδήποτε πολιτικής. Αυτό όμως το οποίο λέμε είναι ότι ως ΕΛΑΜ προβλέψαμε αρκετά πράγματα, καταθέσαμε εισηγήσεις πριν το πρόβλημα γίνει τόσο μεγάλο στην πατρίδα μας. Ερχόμαστε με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση σήμερα να αντιμετωπίσουμε κάποια φαινόμενα και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ αργά», κατέληξε.