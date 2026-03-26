Σου αρέσει η πέστροφα και η σούβλα; Επέστρεψε ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα εστιατόρια - Δείτε που βρίσκεται

Ο λόγος για το Ψηλό Δέντρο, το εστιατόριο με τον περιποιημένο εσωτερικό χώρο και τη δροσερή αυλή που βρίσκεις στην βόρεια έξοδο της κοινότητας. Πρόκειται για μία όμορφη ταβερνούλα-καφενείο που βρίσκεται μέσα στο πράσινο, η οποία επέστρεψε στις 21 Μαρτίου, για να μας σερβίρει καλοφτιαγμένο παραδοσιακό φαγητό.

Μετά τη βόλτα σου στα Καληδόνια, λοιπόν, μπορείς να καθίσεις εδώ για να απολαύσεις την σπεσιαλιτέ του μαγαζιού που είναι η πέστροφα, η σούβλα, τα μακαρόνια του φούρνου, είδη σχάρας κ.ά. όλα σε πληθωρικές μερίδες.

(25813131) Πάνω Πλάτρες, επ. Λεμεσού.

