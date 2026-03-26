Οδηγοί προσοχή: Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από ακινητοποίηση φορτηγού - Έκλεισε λωρίδα - Δείτε σε ποιο σημείο

Το φορτηγό όχημα ακινητοποιήθηκε στην αριστερή λωρίδα και στην λωρίδα ασφαλείας του δρόμου, μετά από βλάβη στα ελαστικά και δύο τροχούς του. Τεχνικός κλήθηκε και βρίσκεται ήδη στο σημείο για επιδιόρθωση της βλάβης στο όχημα.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, που διοχετεύεται μέσω της δεξιάς λωρίδας του δρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.