VIDEO: 27χρονη influencer σκηνοθέτησε απαγωγή για να αυξήσει τους followers της - Θύμα της και ο... σύζυγός της

 26.03.2026 - 18:48
Στη σύλληψη της 27χρονης influencer Μόνικι Φράγκα προχώρησαν οι αρχές στη Βραζιλία αφού διαπίστωσαν ότι η απαγωγή που είχε καταγγείλει πριν από έναν χρόνο ήταν ψεύτικη και είχε γίνει με στόχο την αύξηση των followers της στα social media.

H Φράγκα συνελήφθη την Τρίτη, σχεδόν έναν χρόνο αφού είχε πει κλαίγοντας σε βίντεο προς τους followers της ότι αυτή και ο σύζυγός της, Λούκας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τρεις ένοπλους ληστές στο αυτοκίνητό τους έξω από το σπίτι τους, πριν μεταφερθούν στο δάσος, κρατηθούν όμηροι και αναγκαστούν να πληρώσουν λύτρα.

Παρά τους ισχυρισμούς της 27χρονης, οι αστυνομικοί που ανέλαβα την υπόθεση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σκηνοθέτησε την απαγωγή για να τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης.

«Καθώς προχωρούσε η έρευνα, βρέθηκαν ενδείξεις ότι η φερόμενη απαγωγή με λύτρα δεν ήταν στην πραγματικότητα τίποτα περισσότερο από μια πλεκτάνη μεταξύ του υποτιθέμενου θύματος και ενός από τους δράστες», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο ίδιος αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο σύζυγος της 27χρονης είχε πλήρη άγνοια για το σχέδιό της.

Στην απάτη φέρονται να εμπλέκονται τρεις άνδρες και η 27χρονη με έναν εξ αυτών να είναι στη φυλακή για άλλα εγκλήματα και έναν δεύτερο να έχει δολοφονηθεί πριν εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Οι αστυνομικοί, πάντως, έκαναν έρευνα στο σπίτι του τρίτου συνεργού, ο οποίος φέρεται να έλαβε τα χρήματα των λύτρων.

Η Φράγκα αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για εκβιασμό, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και σπατάλη χρόνου της αστυνομίας ενώ οι δικηγόροι της έχουν ζητήσει να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό επειδή έχει μικρά παιδιά.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

