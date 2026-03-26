VIDEO: 27χρονη influencer σκηνοθέτησε απαγωγή για να αυξήσει τους followers της - Θύμα της και ο... σύζυγός της

H Φράγκα συνελήφθη την Τρίτη, σχεδόν έναν χρόνο αφού είχε πει κλαίγοντας σε βίντεο προς τους followers της ότι αυτή και ο σύζυγός της, Λούκας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τρεις ένοπλους ληστές στο αυτοκίνητό τους έξω από το σπίτι τους, πριν μεταφερθούν στο δάσος, κρατηθούν όμηροι και αναγκαστούν να πληρώσουν λύτρα.

Παρά τους ισχυρισμούς της 27χρονης, οι αστυνομικοί που ανέλαβα την υπόθεση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σκηνοθέτησε την απαγωγή για να τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης.

«Καθώς προχωρούσε η έρευνα, βρέθηκαν ενδείξεις ότι η φερόμενη απαγωγή με λύτρα δεν ήταν στην πραγματικότητα τίποτα περισσότερο από μια πλεκτάνη μεταξύ του υποτιθέμενου θύματος και ενός από τους δράστες», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο ίδιος αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο σύζυγος της 27χρονης είχε πλήρη άγνοια για το σχέδιό της.

➡️ Influencer que forjou sequestro detalhou crime: "Pensei que ia morrer"



Em abril de 2025, Monniky Fraga denunciou ter sido vítima de um sequestro. À época, ela publicou um vídeo contando detalhes do crime



Στην απάτη φέρονται να εμπλέκονται τρεις άνδρες και η 27χρονη με έναν εξ αυτών να είναι στη φυλακή για άλλα εγκλήματα και έναν δεύτερο να έχει δολοφονηθεί πριν εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Οι αστυνομικοί, πάντως, έκαναν έρευνα στο σπίτι του τρίτου συνεργού, ο οποίος φέρεται να έλαβε τα χρήματα των λύτρων.

Η Φράγκα αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για εκβιασμό, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και σπατάλη χρόνου της αστυνομίας ενώ οι δικηγόροι της έχουν ζητήσει να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό επειδή έχει μικρά παιδιά.

