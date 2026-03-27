Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΙκανοποιημένος ο ΠτΔ για ψήφιση του νομοσχεδίου - «Καθοριστικό βήμα για βελτίωση των υπηρεσιών υγείας»
Ικανοποιημένος ο ΠτΔ για ψήφιση του νομοσχεδίου - «Καθοριστικό βήμα για βελτίωση των υπηρεσιών υγείας»

 27.03.2026 - 09:57
Ως μία σημαντική μεταρρύθμιση αλλά και καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμός και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν οι πολίτες, χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας από την Ολομέλεια της Βουλής.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος σημείωσε «η Κυβέρνηση υλοποιεί με συνέπεια τη βούλησή της για ένα σύστημα Yγείας που θέτει στο επίκεντρο τον ασθενή, ενισχύοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία της φροντίδας και προσφέροντας ασφάλεια στην Yγεία. Με τη δημιουργία του Κέντρου, που ήταν προεκλογική μου υπόσχεση και μια από τις εμβληματικές δράσεις που εξήγγειλα στον κυβερνητικό προγραμματισμό για το 2025, η Πολιτεία θεσπίζει για πρώτη φορά έναν ανεξάρτητο μηχανισμό που διασφαλίζει ότι η φροντίδα υγείας παρέχεται με ενιαία, σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένα πρότυπα».

Στην πράξη, όπως τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης, «το Κέντρο θα καθορίζει πώς πρέπει να παρέχεται η σωστή ιατρική φροντίδα, θα ελέγχει την εφαρμογή της και θα αξιολογεί τις υπηρεσίες υγείας, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν παντού την ίδια ποιοτική και ασφαλή φροντίδα. Παράλληλα, θα θέτει κριτήρια ποιότητας, θα στηρίζει και θα εκπαιδεύει τους επαγγελματίες υγείας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος».

Καταλήγοντας επισήμανε πως «πρόκειται για μια μεταρρύθμιση στρατηγικής σημασίας, που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και αναβαθμίζει ουσιαστικά το σύστημα Yγείας της χώρας. Η ασφάλεια στην Yγεία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας και το αποδεικνύουμε στην πράξη».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα