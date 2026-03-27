Ιρανός Πρέσβης: «Ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο αποτελούν στόχο»

Σε σημερινή συνέντευξή του στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Cyprus Mail, ο Ιρανός Πρέσβυς πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει «οποιοδήποτε σημάδι πρόκλησης» είτε από την Κυπριακή Δημοκρατία είτε από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.

Σημείωσε, επίσης, ότι η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει καμία αναφορά ότι από τις Βάσεις διενεργήθηκε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν.

Ο πρέσβυς του Ιράν πρόσθεσε ότι αυτές οι εκτιμήσεις ευθυγραμμίζονται με τις δημόσιες δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, ότι οι βάσεις δεν χρησιμοποιούνται επιθετικά.

Σε ερώτηση αν, στο μέλλον, οι βρετανικές βάσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο ιρανικών αντιποίνων, ο Ιρανός διπλωμάτης επανέλαβε ότι δεν είναι στόχος και ότι η Τεχεράνη δεν τις θεωρεί ως εμπλεκόμενες «με οποιαδήποτε ιδιότητα» στη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο πρέσβυς του Ιράν υπογράμμισε, ακόμη, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ως περιφερειακός παράγοντας και προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να κάμει περισσότερα, ώστε να διευκολύνει τον τερματισμό των συγκρούσεων και στην επάνοδο σε διπλωματικές προσπάθειες.

