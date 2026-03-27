Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική
Ιρανός Πρέσβης: «Ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο αποτελούν στόχο»

 27.03.2026 - 18:56
Ο πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο, Αλιρεζά Σαλαριάν, δήλωσε ότι ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο αποτελούν στόχους του Ιράν στη στη συνεχιζόμενη σύγκρουση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Σε σημερινή συνέντευξή του στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Cyprus Mail, ο Ιρανός Πρέσβυς πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει «οποιοδήποτε σημάδι πρόκλησης» είτε από την Κυπριακή Δημοκρατία είτε από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.

Σημείωσε, επίσης, ότι η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει καμία αναφορά ότι από τις Βάσεις διενεργήθηκε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν.

Ο πρέσβυς του Ιράν πρόσθεσε ότι αυτές οι εκτιμήσεις ευθυγραμμίζονται με τις δημόσιες δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, ότι οι βάσεις δεν χρησιμοποιούνται επιθετικά.

Σε ερώτηση αν, στο μέλλον, οι βρετανικές βάσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο ιρανικών αντιποίνων, ο Ιρανός διπλωμάτης επανέλαβε ότι δεν είναι στόχος και ότι η Τεχεράνη δεν τις θεωρεί ως εμπλεκόμενες «με οποιαδήποτε ιδιότητα» στη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο πρέσβυς του Ιράν υπογράμμισε, ακόμη, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ως περιφερειακός παράγοντας και προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να κάμει περισσότερα, ώστε να διευκολύνει τον τερματισμό των συγκρούσεων και στην επάνοδο σε διπλωματικές προσπάθειες.

Πηγή: ΡΙΚnews

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τροχαίο με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο: Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

 27.03.2026 - 18:35
Επόμενο άρθρο

Διοικητής ΚΤΚ: «Έτοιμη για έναρξη τριλόγων για ψηφιακό ευρώ η Κυπριακή Προεδρία»

 27.03.2026 - 19:01
Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνάντηση, ανά πάσα στιγμή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, μετά από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

  •  27.03.2026 - 13:52
  •  27.03.2026 - 14:06
  •  27.03.2026 - 13:14
  •  27.03.2026 - 17:58
  •  27.03.2026 - 16:33
  •  27.03.2026 - 12:41
  •  27.03.2026 - 15:48
  •  27.03.2026 - 13:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα