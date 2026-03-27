Διοικητής ΚΤΚ: «Έτοιμη για έναρξη τριλόγων για ψηφιακό ευρώ η Κυπριακή Προεδρία»

Ο κ. Πατσαλίδης ανέφερε ότι, ενώ το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συμφωνήσει τη γενική του προσέγγιση από τον περασμένο Δεκέμβριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει εκτενείς συμβιβαστικές τροπολογίες, και η ΕΚΤ συνεχίζει τις προπαρασκευαστικές εργασίες με ταχύτητα και αποφασιστικότητα.

«Το Συμβούλιο έχει καθορίσει μια σαφή κατεύθυνση. Βλέπει το ψηφιακό ευρώ ως συμπληρωματικό των μετρητών, διαθέσιμο τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός σύνδεσης, και σχεδιασμένο να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και την ανθεκτικότητα των πληρωμών», δήλωσε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το Κοινοβούλιο διαχειρίζεται έναν τεράστιο όγκο τροπολογιών στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ξεπερνούν τις 1.400, αντανακλώντας ένα ευρύ φάσμα θέσεων σχετικά με την ιδιωτικότητα, τη διακυβέρνηση, το νόμιμο χρήμα και τη διανομή του.

«Η Κυπριακή Προεδρία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τους τριλόγους αργότερα αυτό το εξάμηνο. Και είναι γεγονός ότι, μόλις οι συννομοθέτες έρθουν κοντά, η σύγκλιση θα έρθει γρήγορα και εποικοδομητικά. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλοι εδώ στο Eurofi κατανοούν τη σημασία να το πετύχουμε σωστά και άμεσα», σημείωσε.

Ο Διοικητής υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη, η ισορροπία και η εφαρμογή είναι τα θέματα που θα καθορίσουν την επιτυχία του έργου. «Ένα ψηφιακό ευρώ θα επιτύχει μόνο αν οι πολίτες το εμπιστεύονται όσο εμπιστεύονται σήμερα τα μετρητά. Και η εμπιστοσύνη εδώ σημαίνει ιδιωτικότητα και σαφήνεια», είπε.

Επεσήμανε ότι η ιδιωτικότητα έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα. «Οι Ευρωπαίοι θέλουν να γνωρίζουν ότι το ψηφιακό ευρώ είναι με το μέρος τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι συννομοθέτες πρέπει να θυμούνται ότι η ΕΚΤ δεν θα παρακολουθεί κανέναν, ότι ο σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ θα προστατεύει την ιδιωτικότητα και ότι τα προσωπικά δεδομένα θα ψευδωνυμοποιούνται και θα παραμένουν προσωπικά.

«Οι συννομοθέτες πρέπει να αποφασίσουν τι θα κατοχυρωθεί στον νόμο και τι θα καθοριστεί στον κανονισμό του συστήματος της ΕΚΤ. Οι πολίτες αναμένουν να αισθάνονται ασφαλείς, όχι υπό παρακολούθηση, ελεύθεροι, όχι ελεγχόμενοι, και ενδυναμωμένοι, όχι περιορισμένοι», τόνισε.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η σαφήνεια θα έχει επίσης σημασία. Ανέφερε πως "Το Συμβούλιο έχει καταστήσει σαφές ότι το ψηφιακό ευρώ θα συμπληρώνει, και δεν θα αντικαθιστά, τα μετρητά», είπε, επισημαίνοντας ότι το Κοινοβούλιο φαίνεται σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένο, αλλά με μεγαλύτερη έμφαση στο καθεστώς του νόμιμου χρήματος και στις υποχρεώσεις αποδοχής.

Ο κ. Πατσαλίδης υπογράμμισε ότι η υποχρεωτική αποδοχή είναι σημαντική. «Χωρίς αυτήν, δεν υπάρχει ένταξη, ανθεκτικότητα ούτε κυριαρχία. Οι εξαιρέσεις πρέπει να παραμείνουν σε εξαιρετικές περιιπτώσεις, διαφορετικά το νόμιμο χρήμα χάνει το νόημά του», είπε, προσθέτοντας ότι εάν ένας έμπορος ήδη δέχεται ψηφιακές πληρωμές, μπορεί να δεχτεί και το ψηφιακό ευρώ, καθώς η υποδομή υπάρχει, το κόστος είναι ελάχιστο και η υποχρέωση είναι αναλογική.

Όσον αφορά την ισορροπία, ο Διοικητής σημείωσε ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν ότι το ψηφιακό ευρώ πρέπει να διανέμεται μέσω ιδιωτικών διαμεσολαβητών: τραπεζών, ιδρυμάτων πληρωμών, ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και άλλων παρόχων υπηρεσιών. «Η Ευρώπη δεν προσπαθεί να παρακάμψει την αγορά. Προσπαθεί να την ενισχύσει, διασφαλίζοντας ότι το χρήμα της Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να λειτουργεί στην ψηφιακή σφαίρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διαμεσολάβηση πρέπει να διατηρεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. «Διατηρεί τις τράπεζες ισχυρές, την καινοτομία ζωντανή και τους πολίτες στον έλεγχο των χρημάτων τους", σημείωσε.

«Χρειαζόμαστε ένα ψηφιακό ευρώ που να ενισχύει το οικοσύστημα πληρωμών της Ευρώπης και όχι να το κατακερματίζει. Στην πραγματικότητα, προορίζεται ως πλατφόρμα για καινοτομία και ανάπτυξη, αξιοποιώντας υφιστάμενα πρότυπα και υποδομές για αποδοτικότητα και ελαχιστοποίηση κόστους, παραμένοντας παράλληλα τεχνολογικά ουδέτερο», τόνισε.

Όσον αφορά την εφαρμογή, ο Διοικητής δήλωσε ότι το Συμβούλιο θέτει μια δομημένη πορεία: καθορισμός του νομικού πλαισίου, ενδυνάμωση της ΕΚΤ, διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ετοιμότητα τόσο της διαδικτυακής όσο και της εκτός σύνδεσης έκδοσης από την πρώτη ημέρα. Το Κοινοβούλιο, αντίθετα, κλίνει προς ένα πιο ρητό σύνολο προϋποθέσεων, ζητώντας ισχυρές δοκιμές πριν από την έκδοση, ελέγχους κυβερνοανθεκτικότητας, κατανομή ευθυνών και σταδιακή ή υπό όρους εφαρμογή.

Σημείωσε ότι το ερώτημα είναι ποιά στοιχεία της εφαρμογής ανήκουν στην πρωτογενή νομοθεσία και ποιά σε δευτερογενείς πράξεις ή στον κανονισμό του συστήματος της ΕΚΤ, προσθέτοντας ότι η πρόκληση είναι να καθοριστεί αυτή η γραμμή, διασφαλίζοντας παράλληλα νομική βεβαιότητα και ευελιξία για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων αγορών και τεχνολογιών.

«Το ευρώ παραμένει το δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα παγκοσμίως, αλλά η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη. Ένα ισχυρότερο ευρώ αύριο απαιτεί ισχυρότερες αγορές, ισχυρότερες υποδομές, διασυνοριακές συνδέσεις πληρωμών και ένα ψηφιακό ευρώ σήμερα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι με τον καιρό το ψηφιακό ευρώ θα ενισχύσει τη σημασία της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή.

«Η εξερεύνηση νέων τεχνολογιών στις πληρωμές και τον διακανονισμό, στην οποία το Ευρωσύστημα βρίσκεται στην πρωτοπορία, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας του ευρώ ως νομίσματος επιλογής για εμπόριο, διακανονισμούς και αποθήκευση αξίας. Το ψηφιακό ευρώ δεν θα επιδιώξει καθεστώς αποθεματικού στο εξωτερικό. Θα οικοδομήσει εμπιστοσύνη στο εσωτερικό, και ένα ισχυρότερο ευρώ στο εσωτερικό γίνεται ισχυρότερο και παγκοσμίως», ανέφερε.

Γι’ αυτό, συνέχισε, δεν μπορούμε να επιβραδύνουμε. «Όχι όταν άλλοι προχωρούν. Είμαι βέβαιος ότι οι συννομοθέτες θα επιταχύνουν τη νομοθετική συζήτηση και θα διατηρήσουν το 2029 εντός τροχιάς», είπε, σημειώνοντας ότι η Κύπρος γνωρίζει τι σημαίνει να διαπραγματεύεσαι υπό πίεση και να διατηρείς την ενότητα, ακόμη και όταν το τοπίο είναι διχασμένο.

Υπογράμμισε την ανάγκη το δημόσιο ψηφιακό χρήμα να είναι ασφαλές, απλό και αξιόπιστο. «Αυτή είναι η εποχή της πρωτοφανούς ψηφιακής καινοτομίας και αλλαγής. Το μέλλον θα διαμορφωθεί από εκείνους που σχεδιάζουν τους κανόνες του. Το δίδαγμα για σήμερα είναι σαφές: πρέπει να ηγούμαστε, όχι να ακολουθούμε», κατέληξε, προσθέτοντας ότι η ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης, και ιδιαίτερα το έργο για το ψηφιακό ευρώ, μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής της αυτονομίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στο κοινό νόμισμα σε έναν ολοένα πιο ψηφιακό κόσμο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ