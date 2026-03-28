ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝύχτα «μπλόκων» από την Αστυνομία – Πάνω από 1.000 έλεγχοι, συλλήψεις και 283 καταγγελίες σε λίγες ώρες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νύχτα «μπλόκων» από την Αστυνομία – Πάνω από 1.000 έλεγχοι, συλλήψεις και 283 καταγγελίες σε λίγες ώρες

 28.03.2026 - 08:13
Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων, για αδικήματα που αφορούσαν παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 1,035 οχήματα και ελέγχθηκαν 1,282 οδηγοί και επιβάτες που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 6 καταγγελίες για παράβαση των ορών άδειας τους, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 283 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, από τις οποίες οι 92 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Παράλληλα, 30 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης ενώ άλλοι 8, εντοπίστηκαν θετικοί σε  προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Τέλος, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 20 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

