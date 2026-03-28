Νύχτα «μπλόκων» από την Αστυνομία – Πάνω από 1.000 έλεγχοι, συλλήψεις και 283 καταγγελίες σε λίγες ώρες

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων, για αδικήματα που αφορούσαν παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 1,035 οχήματα και ελέγχθηκαν 1,282 οδηγοί και επιβάτες που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 6 καταγγελίες για παράβαση των ορών άδειας τους, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 283 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, από τις οποίες οι 92 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Παράλληλα, 30 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης ενώ άλλοι 8, εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Τέλος, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 20 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.