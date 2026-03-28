ΑρχικήΥγείαΔιαβήτης: Έρχεται ινσουλίνη σε χάπι; Ιάπωνες ερευνητές απαντούν
Διαβήτης: Έρχεται ινσουλίνη σε χάπι; Ιάπωνες ερευνητές απαντούν

 28.03.2026 - 08:22
Ερευνητές από την Ιαπωνία παρουσίασαν πρόσφατα ένα πολλά υποσχόμενο πειραματικό χάπι ινσουλίνης, που φιλοδοξεί να αλλάξει την καθημερινότητα των ανθρώπων με διαβήτη, αντικαθιστώντας τις ενέσιμες θεραπείες.

Η βασική καινοτομία έγκειται στον τρόπο χορήγησης: Αντί για ενέσεις, η ινσουλίνη θα μπορεί να λαμβάνεται δια του στόματος, διευκολύνοντας σημαντικά τους ασθενείς.

Ο ρόλος των πεπτιδίων στη νέα τεχνολογία

Η νέα μέθοδος βασίζεται σε μια ειδική πλατφόρμα πεπτιδίων, η οποία επιτρέπει στην ινσουλίνη να περάσει αποτελεσματικά μέσα από το πεπτικό σύστημα. Οι επιστήμονες ανέπτυξαν, συγκεκριμένα, ένα πεπτίδιο – φορέα, γνωστό ως DNP-V, που λειτουργεί ως «όχημα» για τη μεταφορά της ινσουλίνης στο λεπτό έντερο. Πρόκειται για ένα κρίσιμο επιστημονικό βήμα, καθώς μέχρι σήμερα η από του στόματος χορήγηση ινσουλίνης ήταν δύσκολη λόγω της διάσπασής της στο πεπτικό σύστημα.

Εντυπωσιακά τα πρώτα πειραματικά αποτελέσματα

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε διαβητικά μοντέλα εργαστηρίου, στα οποία χορηγήθηκε δια του στόματος ινσουλίνη, σε συνδυασμό με ψευδάργυρο, ώστε να διατηρείται σταθερή. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά:

  • Παρατηρήθηκε ταχεία και σημαντική μείωση της γλυκόζης στο αίμα
  • Τα επίπεδα σακχάρου παρέμειναν χαμηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
  • Σε πολλές περιπτώσεις, το σάκχαρο έφτασε κοντά σε φυσιολογικές τιμές

Επιπλέον, όταν το πεπτίδιο συνδέθηκε απευθείας με την ινσουλίνη, η απορρόφησή της στο έντερο ενισχύθηκε.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, η συγκεκριμένη προσέγγιση φαίνεται να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διαφορετικά μοντέλα διαβήτη. Μία μόνο ημερήσια δόση, μάλιστα, φάνηκε αρκετή για να περιορίσει τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου μετά τα γεύματα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα πεπτίδια τύπου DNP θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν όχι μόνο για την ινσουλίνη, αλλά και για τη χορήγηση άλλων φαρμάκων μεγάλων μορίων, που σήμερα απαιτούν ενέσεις.

Το μέλλον της θεραπείας

Αν και η έρευνα βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, τα αποτελέσματα δημιουργούν ελπίδες για μια νέα εποχή στη διαχείριση του διαβήτη. Ένα αποτελεσματικό χάπι ινσουλίνης θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, μειώνοντας την ανάγκη για καθημερινές ενέσεις.

