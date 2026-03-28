Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Μαρτίου

Η ημέρα ανήκει στην Ε΄ Εβδομάδα των Νηστειών και είναι γνωστή ως Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου, μία ιδιαίτερα σημαντική ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Ο Όσιος Ιλαρίων ο Νέος

Ο Όσιος Ιλαρίων ο Νέος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πελεκητής, υπήρξε ασκητική μορφή που διακρίθηκε για τη βαθιά πίστη, την ταπείνωση και την αυστηρή πνευματική ζωή.

Έζησε σε δύσκολη περίοδο για την Εκκλησία, κατά την εποχή της Εικονομαχίας, και υπερασπίστηκε με θάρρος την τιμή των ιερών εικόνων. Για τη στάση του αυτή υπέστη διώξεις και εξορίες, παραμένοντας όμως ακλόνητος στην ομολογία της πίστης.

Η ζωή του αποτελεί παράδειγμα πνευματικής αντοχής και αφοσίωσης στον Θεό.

Οι υπόλοιποι Άγιοι της ημέρας

Την ίδια ημέρα τιμάται ο Άγιος Ηρωδίων ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα, ένας από τους πρώτους μαθητές της Εκκλησίας και συνεργάτης των Αποστόλων, που συνέβαλε στη διάδοση του Ευαγγελίου.

Η Εκκλησία μνημονεύει επίσης τον Άγιο Ευστράτιο τον Νηστευτή και Οσιομάρτυρα, ο οποίος διακρίθηκε για την αυστηρή άσκηση και την ακλόνητη πίστη του, φθάνοντας μέχρι το μαρτύριο.

Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου

Το σημερινό Σάββατο είναι αφιερωμένο στον Ακάθιστο Ύμνο προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Μετά την κορύφωση της προηγούμενης ημέρας, η Εκκλησία συνεχίζει να τιμά την Παναγία ως προστάτιδα και μεσίτρια.

Η ημέρα αυτή αποτελεί πνευματική ανάσα μέσα στη Σαρακοστή και υπενθυμίζει τη δύναμη της προσευχής και της πίστης, με την Παναγία να στέκεται ως καταφύγιο και ελπίδα για τον άνθρωπο.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν το όνομα: