Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Θλίψη στον κυπριακό αθλητισμό: Έφυγε ο Ανδρέας Νεοφύτου - Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στον κυπριακό αθλητισμό: Έφυγε ο Ανδρέας Νεοφύτου - Φωτογραφία

 29.03.2026 - 10:57
Θλίψη στον κυπριακό αθλητισμό: Έφυγε ο Ανδρέας Νεοφύτου - Φωτογραφία

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στον κυπριακό αθλητισμό ο θάνατος του Ανδρέα Νεοφύτου, εξέχουσας προσωπικότητας της καλαθοσφαίρισης.

Η πολυετής προσφορά του, τόσο σε διοικητικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην αθλητική οικογένεια, ενώ η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή για τις επόμενες γενιές.

Αυτούσια η ανακοίνωση:
Θλίψη για την απώλεια του Ανδρέα Νεοφύτου

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τον πρόωρο και αδόκητο
θάνατο του Ανδρέα Νεοφύτου.

Ο Ανδρέας Νεοφύτου υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα της κυπριακής καλαθοσφαίρισης και
γενικότερα του αθλητισμού, τον οποίο υπηρέτησε με αφοσίωση, συνέπεια και υψηλό αίσθημα
ευθύνης για πολλά χρόνια. Η πολύχρονη παρουσία και δράση του, τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο
και ως ενεργό μέλος της αθλητικής κοινότητας, συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και πρόοδο
του αθλήματος στην Κύπρο.

Η προσφορά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης, καθώς και η σημαντική του συμβολή από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής
Εθνικών Ομάδων, αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε
το γεγονός ότι η θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ, συνέπεσε με την περίοδο κατά την
οποία Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ήταν ο νυν Πρόεδρος της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, με τον οποίο συνεργάστηκε στενά
και αποτελεσματικά για την πρόοδο της καλαθοσφαίρισης στην Κύπρο.

Η απώλεια του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κυπριακό αθλητισμό και στην ευρύτερη
αθλητική οικογένεια.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια
ενός πολύτιμου συνεργάτη και συνοδοιπόρου, με τον οποίο μοιράστηκε κοινούς στόχους και
όραμα για την ανάπτυξη του αθλήματος, απευθύνοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την
οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και
τους οικείους του εκλιπόντος.

Αιωνία του η μνήμη.
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή


TΗΛΕΦΩΝΟ: 22449880, TΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 22449890
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: cypnoc@olympic.org.cy
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22449692, ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 22449891
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : cypnoc.sofiopoulos@olympic.org.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα