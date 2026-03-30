Συντονίζουν τις ενέργειές τους Φουρλάς και Αρχιεπίσκοπος για τους Χριστιανούς της Συρίας

Προς τον σκοπό αυτό ο Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ & ΕΛΚ Λουκάς Φουρλάς βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο όπου συζήτησαν εκτενώς τις ανησυχητικές εξελίξεις και συντόνισαν τις ενέργειές τους ώστε να προστατευτεί η Χριστιανική κοινότητα στη Συρία.

Κατά την επικοινωνία τους τόνισαν την ανάγκη για άμεσες ενέργειες ώστε να προστατευτούν οι Χριστιανοί στην περιοχή, ενώ ο Μακαριώτατος ζήτησε από τον κ. Φουρλά να παρέμβει προς την Κομισιόν.

«Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να παραμένει αμέτοχη μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Η προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων, η διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης και η καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και μισαλλοδοξίας αποτελούν θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να υπερασπιστούμε με αποφασιστικότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου.

«Καλώ όλους τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την άμεση προστασία των Χριστιανών στη Συρία, την αποκατάσταση της ασφάλειας και την απόδοση δικαιοσύνης», σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Φουρλάς, τονίζοντας ότι «η σιωπή και η αδράνεια δεν αποτελούν επιλογή. Η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών ελευθεριών είναι ευθύνη όλων μας.»

Ήδη, ο κ. Φουρλάς απέστειλε υπό τη μορφή του κατεπείγοντος γραπτή Ερώτηση προς την Κομισιόν καλώντας την να απαντήσει για το ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει η ΕΕ για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων.

Τα πρόσφατα περιστατικά βίας και εκφοβισμού, ιδίως στην πόλη Αλ-Σουκαϊλαμπίγια, αναδεικνύουν με δραματικό τρόπο τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι Χριστιανοί της περιοχής, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με στοχευμένες επιθέσεις κατά της ζωής, της περιουσίας και της θρησκευτικής τους ελευθερίας.

Οργανωμένες ομάδες από γειτονικές περιοχές προχώρησαν σε πράξεις βίας και βανδαλισμών, πλήττοντας κατοικίες και περιουσίες Χριστιανών, ενώ το ιερό της Παναγίας δέχθηκε πυροβολισμούς.

Στην απάντησή της η Κομισιόν υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σε εγρήγορση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Σύριων πολιτών και δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την πλήρη λογοδοσία των υπευθύνων, ανεξαρτήτως προέλευσης ή πολιτικής ένταξης.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά σαφές ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για κάθε επιτυχή και συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση στη Συρία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ συνεχίζει να θέτει τα ζητήματα αυτά στο επίκεντρο όλων των επαφών της τόσο με τις μεταβατικές αρχές της χώρας όσο και με περιφερειακούς παράγοντες.