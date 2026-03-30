ΑρχικήΟικονομία
Πρώτη πτήση από νέα εταιρεία στο Αεροδρόμιο Λάρνακας – Μας ταξιδεύει σε δύο μοναδικούς προορισμούς - Δείτε φωτογραφία

 30.03.2026 - 11:22
Πρώτη πτήση από νέα εταιρεία στο Αεροδρόμιο Λάρνακας – Μας ταξιδεύει σε δύο μοναδικούς προορισμούς - Δείτε φωτογραφία

Εταιρεία μέλος του Ομίλου Lufthansa ξεκινά να πετά για πρώτη φορά στην Κύπρο και θα εκτελεί πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και του Μονάχου.

Η Hermes Airports ανακοινώνει την έναρξη των πτήσεων της Discover Airlines στην Κύπρο καλωσορίζοντας για πρώτη φορά στη χώρα μας την αεροπορική εταιρεία του Ομίλου Lufthansa. Η Discover Airlines αποτελεί την αεροπορική εταιρεία του γερμανικού ομίλου με επικέντρωση στον επιβάτη αναψυχής και έδρα τους διεθνείς κόμβους της Φρανκφούρτης και του Μονάχου. Με στόλο που ξεπερνάει τα 30 αεροσκάφη, εξυπηρετεί περισσότερους από 60 προορισμούς αναψυχής παγκοσμίως.

Η εταιρεία συνδέει από την Κυριακή 29 Μαρτίου το Αεροδρόμιο Λάρνακας με τα δυο μεγάλα γερμανικά αεροδρόμια δίνοντας την ευκαιρία στους επιβάτες να ταξιδεύουν πιο εύκολα και γρήγορα από και προς τις δύο μεγάλες πόλεις της Γερμανίας.

Οι πτήσεις πραγματοποιούνται με αεροσκάφη Airbus A320 και προσφέρονται δύο ταξιδιωτικές κατηγορίες: Economy Class και Business Class. Οι ναύλοι και οι κανονισμοί αποσκευών είναι πλήρως εναρμονισμένοι με εκείνους της Lufthansa. Στη Business Class, οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν αυξημένη άνεση, όπως εγγυημένη ελεύθερη μεσαία θέση, καθώς και δωρεάν γεύματα και ποτά. Στην Economy Class παρέχεται δωρεάν νερό, ενώ διατίθεται ευρεία επιλογή σνακ και ποτών προς αγορά μέσω του onboard bar.

Παράλληλα, οι επιβάτες της Discover Airlines μπορούν να απολαύσουν μία από τις πιο εκτεταμένες δωρεάν εμπειρίες ψυχαγωγίας στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας “Onboard Cloud”, οι επιβάτες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε πλούσιο περιεχόμενο από τις προσωπικές τους συσκευές.

Ως βασικό μέλος της «οικογένειας» της Lufthansa, οι ταξιδιώτες επωφελούνται από μια ολοκληρωμένη εμπειρία κράτησης, καθώς και απρόσκοπτες ανταποκρίσεις μέσω των κόμβων της Φρανκφούρτης και του Μονάχου, αλλά και σε πολλούς διεθνείς προορισμούς του Ομίλου και των συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών.

Αναφερόμενος στην έναρξη των πτήσεων από και προς την Κύπρο ο Chief Commercial Officer της Discover Airlines κ. Marco Götz, ανέφερε: «Ως η αεροπορική εταιρεία αναψυχής του Ομίλου Lufthansa, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εντάσσουμε από σήμερα την Κύπρο στο πτητικό μας πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό μας στη Μεσόγειο με έναν προορισμό ιδιαίτερα δημοφιλή για Γερμανούς και Ευρωπαίους ταξιδιώτες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επιβάτες μας και να τους ταξιδέψουμε σε ένα νησί γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και εντυπωσιακά τοπία».

Από πλευράς της η Director Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της Hermes Airports, κα. Μαρία Κουρούπη, ανέφερε: «Καλωσορίζουμε θερμά την Discover Airlines στην Κύπρο. Είμαστε βέβαιοι ότι η εταιρεία θα συνεχίσει και θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία και την πορεία του Ομίλου Lufthansa από και προς την Κύπρο».

Συντονίζουν τις ενέργειές τους Φουρλάς και Αρχιεπίσκοπος για τους Χριστιανούς της Συρίας

 30.03.2026 - 11:16
Ιωάννα Τούνη: Σπάραξε στο Instagram για το βίντεο στο δικαστήριο – «Αντιμετωπίστηκα σαν πόρνη...»

 30.03.2026 - 11:21
Κλείδωσε η συνάντηση Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν: Πότε θα γίνει

Κλείδωσε η συνάντηση Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν: Πότε θα γίνει

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν τη Δευτέρα 6 Απριλίου, στην οικία του Επικεφαλής της Αποστολής εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα.

Κλείδωσε η συνάντηση Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν: Πότε θα γίνει

Κλείδωσε η συνάντηση Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν: Πότε θα γίνει

  •  30.03.2026 - 13:23
Από την Ευρωβουλή στη Βουλή: Ο Φειδίας και τα ερωτήματα της επόμενης μέρας - Η αμηχανία των παραδοσιακών κομμάτων

Από την Ευρωβουλή στη Βουλή: Ο Φειδίας και τα ερωτήματα της επόμενης μέρας - Η αμηχανία των παραδοσιακών κομμάτων

  •  30.03.2026 - 06:28
Φυτιρής: Ξεκαθαρίζει για το νομοσχέδιο παρακολουθήσεων - «Το οργανωμένο έγκλημα έχει εξοπλιστεί πολύ περισσότερο από το κράτος»

Φυτιρής: Ξεκαθαρίζει για το νομοσχέδιο παρακολουθήσεων - «Το οργανωμένο έγκλημα έχει εξοπλιστεί πολύ περισσότερο από το κράτος»

  •  30.03.2026 - 09:02
Φόνος Α. Αντωνίου: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 58χρονος - Αναβλήθηκε η δίκη

Φόνος Α. Αντωνίου: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 58χρονος - Αναβλήθηκε η δίκη

  •  30.03.2026 - 12:28
Καμπανάκι από το Τμήμα Δασών: Μην πλησιάζετε το Φαράγγι του Άβακα – Γιατί δεν πρέπει να το επισκεφθείτε

Καμπανάκι από το Τμήμα Δασών: Μην πλησιάζετε το Φαράγγι του Άβακα – Γιατί δεν πρέπει να το επισκεφθείτε

  •  30.03.2026 - 12:34
LIVE: Οι ισραηλινοί στρατιώτες διεισδύουν με άρματα σε μεγάλες πόλεις στον νότιο Λίβανο

LIVE: Οι ισραηλινοί στρατιώτες διεισδύουν με άρματα σε μεγάλες πόλεις στον νότιο Λίβανο

  •  30.03.2026 - 11:32
Πρώτη πτήση από νέα εταιρεία στο Αεροδρόμιο Λάρνακας – Μας ταξιδεύει σε δύο μοναδικούς προορισμούς - Δείτε φωτογραφία

Πρώτη πτήση από νέα εταιρεία στο Αεροδρόμιο Λάρνακας – Μας ταξιδεύει σε δύο μοναδικούς προορισμούς - Δείτε φωτογραφία

  •  30.03.2026 - 11:22
Θα διεκδικήσετε θέση για Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα και σχολές; Δείτε πού και πώς να υποβάλετε αίτηση

Θα διεκδικήσετε θέση για Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα και σχολές; Δείτε πού και πώς να υποβάλετε αίτηση

  •  30.03.2026 - 09:07

