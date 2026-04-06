Παπαδάκης: «Τι κοινωνία είναι αυτή;» - Απαντά στα όσα ισχυρίζεται ο Δρουσιώτης - Βίντεο
06.04.2026 - 09:04
Στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» τοποθετήθηκε ο τέως Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς και τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη.
Όπως ανέφερε, ο κ. Δρουσιώτης δεν τον κατηγορεί ευθέως για κάτι, ωστόσο ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά τα όσα αφήνονται να εννοηθούν, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να είχε προηγηθεί επικοινωνία μαζί του στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ώστε να εκφράσει τη θέση του.
Ο κ. Παπαδάκης αποκάλυψε ότι απευθύνθηκε στη CYTA ζητώντας άρση τηλεπικοινωνιακού απορρήτου για τυχόν συνομιλίες του με τον Μιχαλάκη Χριστοδούλου, ωστόσο, όπως είπε, ενημερώθηκε ότι τα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν μόνο για περίοδο έξι μηνών. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον δικηγόρο του και διόρισε αναγνωρισμένο δικανικό εμπειρογνώμονα, ενώ κάλεσε και τον κ. Δρουσιώτη να συμφωνήσουν στον διορισμό κοινού εμπειρογνώμονα, «ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια».
«Αντί αυτού ο κ. Δρουσιώτης συνέχιζε να ανεβάζει διάφορες ανοησίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αναμένει από την Αστυνομία να ενεργήσει άμεσα. Παράλληλα, τόνισε πως «δεν θα ανεχτώ τον κάθε Δρουσιώτη να κάνει προεκλογική εκστρατεία πάνω στις πλάτες μου».
Στην ίδια εκπομπή τοποθετήθηκε και ο ειδικός σε θέματα διαδικτύου, Ντίνος Παστός, ο οποίος σχολίασε τα έγγραφα που δημοσιοποίησε ο κ. Δρουσιώτης, σημειώνοντας ότι σε ορισμένα σημεία , υπάρχουν ενδείξεις που αφήνουν την αίσθηση ότι δεν είναι αυθεντικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν κατηγορεί τον δημοσιογράφο για πλαστογραφία.
Ο κ. Παπαδάκης εξέφρασε, τέλος, έντονο προβληματισμό για τη διαχείριση της υπόθεσης, διερωτώμενος:
«Τι κοινωνία είναι αυτή; Ένας μεγαλοδικηγόρος να γνωρίζει από το 2019, άλλος να παρουσιάζεται ως μεγαλοδημοσιογράφος, να γίνονται λόγος, σύμφωνα με τους ίδιους, για υποθέσεις με ανήλικους και να μένουν όλα στο συρτάρι; Και να ακούμε τον κ. Νίκο Κληρίδη να λέει ότι δεν υπήρχε εμπιστοσύνη; Στον ίδιο του τον αδελφό, τον τότε Γενικό Εισαγγελέα; Εμείς τελικά σε ποιον πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη; Μόνο στον Θεό;»
