Ανάσα για τα νοικοκυριά: Νέα προϊόντα από σήμερα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ - Δείτε λίστα

 06.04.2026 - 08:58
Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η απόφαση για νέα προϊόντα που εντάσσονται στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.

Όπως είχε ενημερώσει το Τμήμα Φορολογίας με βάση το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 168/2026, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ (Ι), Αρ. 6012, 27.3.2026) με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τροποποιείται ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Νόμος, ώστε να επιβάλλεται μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε παραδόσεις κρεάτων και ψαριών από 6 Απριλίου 2026 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026, όπως κατατάσσονται στους κωδικούς κλάσης του δασμολογίου ως ακολούθως:

Α. Κρέατα νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Κρέατα βοοειδών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0201 και ΣΟ 0202)
Κρέατα χοιροειδών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0203)
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0204)
Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ ex 0206)
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, πουλερικών της κλάσης 0105 βρώσιμα (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0207)
Κρέατα κουνελιών ή λαγών και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, κουνελιών και λαγών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ ex 0208)

Β. Ψάρια νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Ψάρια (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0302, 0303 και 0304)
Σουπιές, καλαμάρια και χταπόδια (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0307)
Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να επιβαρύνονται με το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% παρασκευάσματα από κρέας και ψάρι, όπως μαριναρισμένα κρέατα, καπνιστά, κρασάτα, σιεφταλιές, μπιφτέκια, κοτομπουκιές, λουκάνικα, λούντζες, ρόστα, γύρος, πόλιπιφ κ.λπ., καθώς και κονσέρβες ψαριών, καπνιστά ψάρια, μαριναρισμένα, πανέ κ.λπ.

Συνάντηση στη σκιά του αδιεξόδου: Μπορεί το τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν να σπάσει τον πάγο ή οδηγούμαστε σε νέο ναυάγιο;

Η σημερινή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό παραμένει εγκλωβισμένο σε παρατεταμένο αδιέξοδο.

Παπαδάκης: «Τι κοινωνία είναι αυτή;» - Απαντά στα όσα ισχυρίζεται ο Δρουσιώτης - Βίντεο

Πάσχα και… SMS από υποψηφίους; Πότε είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Θα φάμε αρνάκι τελικά φέτος; Πόσα θα το πληρώσουμε; Εμπλοκή στις μεταφορές ζώων στο σφαγείο λόγω αφθώδους πυρετού

