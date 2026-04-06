Σύνδεσμος Πρατηριούχων: «Χωρίς τη μείωση του φόρου, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα είχε φτάσει περίπου τα 2 ευρώ το λίτρο»

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο ο κύριος Χριστοδούλου απέρριψε τις κατηγορίες περί κερδοσκοπίας, σημειώνοντας ότι πολλοί πρατηριούχοι λειτουργούν με μικρότερο περιθώριο κέρδους, ακόμη και 3 ή 4 σεντ το λίτρο, αντί για περίπου 6 σεντ.

Παράλληλα τόνισε ότι οι σημαντικές διαφορές στις τιμές μεταξύ πρατηρίων οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών δεν προχωρούν όλες σε αυξήσεις ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με τον κύριο Χριστοδούλου, χωρίς τη μείωση του φόρου η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα είχε φτάσει περίπου τα 2 ευρώ το λίτρο.

Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών, ωστόσο το τελικό όφελος για τους καταναλωτές περιορίζεται λόγω της συνεχούς αύξησης των διεθνών τιμών, δήλωσε ο ανώτερος λειτουργός της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών Αντρέας Χρήστου.

Μιλώντας επίσης στο κρατικό ραδιόφωνο ο κύριος Χρήστου σημείωσε ότι δεν μπορεί να αναμένεται η πλήρης μεταφορά της μείωσης στην αντλία, καθώς οι τιμές μεταβάλλονται συνεχώς λόγω των διεθνών εξελίξεων.

Τόνισε επίσης ότι χωρίς τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του αναλογικού ΦΠΑ, οι τιμές θα ήταν ακόμη υψηλότερες. Σημείωσε τέλος ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους στην αγορά καυσίμων, ενώ η κατάσταση αξιολογείται σε καθημερινή βάση, ώστε εφόσον κριθεί αναγκαίο να εξεταστεί η λήψη πρόσθετων μέτρων.