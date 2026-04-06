Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΣύνδεσμος Πρατηριούχων: «Χωρίς τη μείωση του φόρου, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα είχε φτάσει περίπου τα 2 ευρώ το λίτρο»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνδεσμος Πρατηριούχων: «Χωρίς τη μείωση του φόρου, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα είχε φτάσει περίπου τα 2 ευρώ το λίτρο»

 06.04.2026 - 10:34
Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 8,33% εφαρμόστηκε κανονικά στα πρατήρια, υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Χριστόδουλος Χριστοδούλου, απαντώντας σε επικρίσεις ότι μέρος της μείωσης δεν έφτασε στους καταναλωτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές μπαίνει η Μεγάλη εβδομάδα – «Βαθιά» το χέρι στη τσέπη - Πού κυμαίνονται τα φθηνότερα πρατήρια

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο ο κύριος Χριστοδούλου απέρριψε τις κατηγορίες περί κερδοσκοπίας, σημειώνοντας ότι πολλοί πρατηριούχοι λειτουργούν με μικρότερο περιθώριο κέρδους, ακόμη και 3 ή 4 σεντ το λίτρο, αντί για περίπου 6 σεντ.

Παράλληλα τόνισε ότι οι σημαντικές διαφορές στις τιμές μεταξύ πρατηρίων οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών δεν προχωρούν όλες σε αυξήσεις ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με τον κύριο Χριστοδούλου, χωρίς τη μείωση του φόρου η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα είχε φτάσει περίπου τα 2 ευρώ το λίτρο.

Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών, ωστόσο το τελικό όφελος για τους καταναλωτές περιορίζεται λόγω της συνεχούς αύξησης των διεθνών τιμών, δήλωσε ο ανώτερος λειτουργός της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών Αντρέας Χρήστου.

Μιλώντας επίσης στο κρατικό ραδιόφωνο ο κύριος Χρήστου σημείωσε ότι δεν μπορεί να αναμένεται η πλήρης μεταφορά της μείωσης στην αντλία, καθώς οι τιμές μεταβάλλονται συνεχώς λόγω των διεθνών εξελίξεων.

Τόνισε επίσης ότι χωρίς τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του αναλογικού ΦΠΑ, οι τιμές θα ήταν ακόμη υψηλότερες. Σημείωσε τέλος ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους στην αγορά καυσίμων, ενώ η κατάσταση αξιολογείται σε καθημερινή βάση, ώστε εφόσον κριθεί αναγκαίο να εξεταστεί η λήψη πρόσθετων μέτρων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάσα για τα νοικοκυριά: Νέα προϊόντα από σήμερα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ - Δείτε λίστα
Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές μπαίνει η Μεγάλη εβδομάδα – «Βαθιά» το χέρι στη τσέπη - Πού κυμαίνονται τα φθηνότερα πρατήρια
«Φρένο» ή «γκάζι» στα e-scooters; Οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προτάσεις που φτάνουν στη Βουλή
Πάσχα και… SMS από υποψηφίους; Πότε είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Η Ελένη Φουρέιρα έβαλε την Κύπρο στην καλοκαιρινή της περιοδεία - Πότε φθάνει στο νησί μας
Πασχαλινό επίδομα: Ανάσα στην τσέπη - Ποιοι οι δικαιούχοι και ποιο το ύψος του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ρωτήσαμε το ChatGPT πώς να βρεις δουλειά χωρίς «μέσο» στην Κύπρο – Η απάντηση που δεν περίμενες

 06.04.2026 - 10:24
Επόμενο άρθρο

Νέα κατάθεση από Νίκο Κληρίδη - Παραδίδει USB από τη «Σάντυ» στους ανακριτές για κύκλωμα διαφθοράς

 06.04.2026 - 11:04
Συνάντηση στη σκιά του αδιεξόδου: Μπορεί το τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν να σπάσει τον πάγο ή οδηγούμαστε σε νέο ναυάγιο;

Η σημερινή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό παραμένει εγκλωβισμένο σε παρατεταμένο αδιέξοδο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση στη σκιά του αδιεξόδου: Μπορεί το τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν να σπάσει τον πάγο ή οδηγούμαστε σε νέο ναυάγιο;

Συνάντηση στη σκιά του αδιεξόδου: Μπορεί το τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν να σπάσει τον πάγο ή οδηγούμαστε σε νέο ναυάγιο;

  •  06.04.2026 - 06:25
Νέα κατάθεση από Νίκο Κληρίδη - Παραδίδει USB από τη «Σάντυ» στους ανακριτές για κύκλωμα διαφθοράς

Νέα κατάθεση από Νίκο Κληρίδη - Παραδίδει USB από τη «Σάντυ» στους ανακριτές για κύκλωμα διαφθοράς

  •  06.04.2026 - 11:04
LIVE εικόνα: Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις - Η τελευταία πριν την αυτοδιάλυση

LIVE εικόνα: Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις - Η τελευταία πριν την αυτοδιάλυση

  •  06.04.2026 - 11:33
Παπαδάκης: «Τι κοινωνία είναι αυτή;» - Απαντά στα όσα ισχυρίζεται ο Δρουσιώτης - Βίντεο

Παπαδάκης: «Τι κοινωνία είναι αυτή;» - Απαντά στα όσα ισχυρίζεται ο Δρουσιώτης - Βίντεο

  •  06.04.2026 - 09:04
Ανάσα για τα νοικοκυριά: Νέα προϊόντα από σήμερα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ - Δείτε λίστα

Ανάσα για τα νοικοκυριά: Νέα προϊόντα από σήμερα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ - Δείτε λίστα

  •  06.04.2026 - 08:58
Νέα διαμερίσματα «προσιτής κατοικίας» από τον ΚΟΑΓ – Πού θα ανεγερθούν – Πότε αναμένεται να «ανοίξουν» οι αιτήσεις

Νέα διαμερίσματα «προσιτής κατοικίας» από τον ΚΟΑΓ – Πού θα ανεγερθούν – Πότε αναμένεται να «ανοίξουν» οι αιτήσεις

  •  06.04.2026 - 10:21
Καταγγελία Ορφανίδη για εκποιήσεις: Άλλαξαν κλειδαριά σε σπίτι 80χρονης - Δεν μπορούσε να μπει στο ίδιο της το σπίτι

Καταγγελία Ορφανίδη για εκποιήσεις: Άλλαξαν κλειδαριά σε σπίτι 80χρονης - Δεν μπορούσε να μπει στο ίδιο της το σπίτι

  •  06.04.2026 - 11:35
LIVE: Το Ιράν απειλεί με δεκαπλάσιες απώλειες εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών - Ίσως συμφωνήσουμε μέχρι την Τρίτη, λέει ο Τραμπ

LIVE: Το Ιράν απειλεί με δεκαπλάσιες απώλειες εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών - Ίσως συμφωνήσουμε μέχρι την Τρίτη, λέει ο Τραμπ

  •  06.04.2026 - 06:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα