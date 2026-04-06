Ρωτήσαμε το ChatGPT πώς να βρεις δουλειά χωρίς «μέσο» στην Κύπρο – Η απάντηση που δεν περίμενες

Σύμφωνα με την ανάλυση, το πρώτο και βασικό συμπέρασμα είναι ότι η αγορά εργασίας στην Κύπρο δεν είναι πλέον «κλειστή», αλλά έχει μετακινηθεί έντονα προς το ψηφιακό περιβάλλον. Οι πλατφόρμες εύρεσης εργασίας, τα επαγγελματικά δίκτυα και οι απευθείας αιτήσεις σε εταιρείες παίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τις παραδοσιακές πρακτικές. Παράλληλα, θεσμικά εργαλεία όπως η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και ευρωπαϊκές πλατφόρμες όπως το EURES δίνουν πρόσβαση σε εκατοντάδες θέσεις εργασίας χωρίς την ανάγκη προσωπικών γνωριμιών.

Ωστόσο, το ChatGPT επισημαίνει ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι τόσο η έλλειψη θέσεων, αλλά η αναντιστοιχία μεταξύ προσόντων και απαιτήσεων. Η κυπριακή οικονομία στηρίζεται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως τουρισμός, πωλήσεις, τεχνολογία και εξυπηρέτηση πελατών, αλλά όχι απαραίτητα σε όλους. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι «δεν υπάρχουν δουλειές», ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν — απλώς όχι πάντα σε τομείς που επιλέγουν οι υποψήφιοι.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο είναι η σημασία της στρατηγικής αναζήτησης. Το ChatGPT υπογραμμίζει ότι η μαζική αποστολή βιογραφικών δεν αποδίδει, αν δεν συνοδεύεται από στοχευμένες αιτήσεις και προσαρμοσμένο CV. Οι εργοδότες δίνουν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα σε δεξιότητες, εμπειρία και πρακτική ικανότητα, παρά σε τυπικά προσόντα. Με άλλα λόγια, κάποιος χωρίς «μέσο» μπορεί να ξεχωρίσει, εφόσον παρουσιάσει με σαφήνεια τι μπορεί να προσφέρει.

Την ίδια ώρα, η εικόνα της αγοράς εργασίας στην Κύπρο παρουσιάζει και ένα παράδοξο: ενώ η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό, γεγονός που δείχνει ότι η ισορροπία έχει αλλάξει υπέρ των υποψηφίων σε αρκετούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι, θεωρητικά, οι ευκαιρίες υπάρχουν — αλλά απαιτούν επιμονή, ευελιξία και συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Στο ερώτημα αν τελικά μπορεί κάποιος να βρει δουλειά χωρίς γνωριμίες, η απάντηση του ChatGPT είναι ξεκάθαρη: ναι, αλλά όχι εύκολα και όχι παθητικά. Χρειάζεται ενεργή παρουσία, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων και κυρίως προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς. Σε μια χώρα όπου η ανεργία μειώνεται αλλά ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος, το «μέσο» φαίνεται να χάνει έδαφος — χωρίς όμως να έχει εξαφανιστεί πλήρως.