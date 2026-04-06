Ρωτήσαμε το ChatGPT πώς να βρεις δουλειά χωρίς «μέσο» στην Κύπρο – Η απάντηση που δεν περίμενες

 06.04.2026 - 10:24
Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος καταγράφει σήμερα ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη —γύρω στο 4% με 5% το 2025— η πραγματικότητα για πολλούς νέους και εργαζόμενους παραμένει πιο σύνθετη, με την εύρεση «καλής δουλειάς» χωρίς γνωριμίες να εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Αυτό ακριβώς επιχειρήσαμε να απαντήσουμε, ρωτώντας το ChatGPT πώς μπορεί κάποιος να βρει εργασία στην Κύπρο χωρίς «μέσο», σε μια αγορά που από τη μία εμφανίζει δυναμική, αλλά από την άλλη χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το πρώτο και βασικό συμπέρασμα είναι ότι η αγορά εργασίας στην Κύπρο δεν είναι πλέον «κλειστή», αλλά έχει μετακινηθεί έντονα προς το ψηφιακό περιβάλλον. Οι πλατφόρμες εύρεσης εργασίας, τα επαγγελματικά δίκτυα και οι απευθείας αιτήσεις σε εταιρείες παίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τις παραδοσιακές πρακτικές. Παράλληλα, θεσμικά εργαλεία όπως η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και ευρωπαϊκές πλατφόρμες όπως το EURES δίνουν πρόσβαση σε εκατοντάδες θέσεις εργασίας χωρίς την ανάγκη προσωπικών γνωριμιών.

Ωστόσο, το ChatGPT επισημαίνει ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι τόσο η έλλειψη θέσεων, αλλά η αναντιστοιχία μεταξύ προσόντων και απαιτήσεων. Η κυπριακή οικονομία στηρίζεται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως τουρισμός, πωλήσεις, τεχνολογία και εξυπηρέτηση πελατών, αλλά όχι απαραίτητα σε όλους. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι «δεν υπάρχουν δουλειές», ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν — απλώς όχι πάντα σε τομείς που επιλέγουν οι υποψήφιοι.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο είναι η σημασία της στρατηγικής αναζήτησης. Το ChatGPT υπογραμμίζει ότι η μαζική αποστολή βιογραφικών δεν αποδίδει, αν δεν συνοδεύεται από στοχευμένες αιτήσεις και προσαρμοσμένο CV. Οι εργοδότες δίνουν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα σε δεξιότητες, εμπειρία και πρακτική ικανότητα, παρά σε τυπικά προσόντα. Με άλλα λόγια, κάποιος χωρίς «μέσο» μπορεί να ξεχωρίσει, εφόσον παρουσιάσει με σαφήνεια τι μπορεί να προσφέρει.

Την ίδια ώρα, η εικόνα της αγοράς εργασίας στην Κύπρο παρουσιάζει και ένα παράδοξο: ενώ η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό, γεγονός που δείχνει ότι η ισορροπία έχει αλλάξει υπέρ των υποψηφίων σε αρκετούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι, θεωρητικά, οι ευκαιρίες υπάρχουν — αλλά απαιτούν επιμονή, ευελιξία και συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Στο ερώτημα αν τελικά μπορεί κάποιος να βρει δουλειά χωρίς γνωριμίες, η απάντηση του ChatGPT είναι ξεκάθαρη: ναι, αλλά όχι εύκολα και όχι παθητικά. Χρειάζεται ενεργή παρουσία, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων και κυρίως προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς. Σε μια χώρα όπου η ανεργία μειώνεται αλλά ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος, το «μέσο» φαίνεται να χάνει έδαφος — χωρίς όμως να έχει εξαφανιστεί πλήρως.

 

Νέα διαμερίσματα «προσιτής κατοικίας» από τον ΚΟΑΓ – Πού θα ανεγερθούν – Πότε αναμένεται να «ανοίξουν» οι αιτήσεις

Σύνδεσμος Πρατηριούχων: «Χωρίς τη μείωση του φόρου, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα είχε φτάσει περίπου τα 2 ευρώ το λίτρο»

Συνάντηση στη σκιά του αδιεξόδου: Μπορεί το τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν να σπάσει τον πάγο ή οδηγούμαστε σε νέο ναυάγιο;

Η σημερινή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό παραμένει εγκλωβισμένο σε παρατεταμένο αδιέξοδο.

Συνάντηση στη σκιά του αδιεξόδου: Μπορεί το τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν να σπάσει τον πάγο ή οδηγούμαστε σε νέο ναυάγιο;

  •  06.04.2026 - 06:25
Νέα κατάθεση από Νίκο Κληρίδη - Παραδίδει USB από τη «Σάντυ» στους ανακριτές για κύκλωμα διαφθοράς

  •  06.04.2026 - 11:04
LIVE εικόνα: Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις - Η τελευταία πριν την αυτοδιάλυση

  •  06.04.2026 - 11:33
Παπαδάκης: «Τι κοινωνία είναι αυτή;» - Απαντά στα όσα ισχυρίζεται ο Δρουσιώτης - Βίντεο

  •  06.04.2026 - 09:04
Ανάσα για τα νοικοκυριά: Νέα προϊόντα από σήμερα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ - Δείτε λίστα

  •  06.04.2026 - 08:58
Νέα διαμερίσματα «προσιτής κατοικίας» από τον ΚΟΑΓ – Πού θα ανεγερθούν – Πότε αναμένεται να «ανοίξουν» οι αιτήσεις

  •  06.04.2026 - 10:21
Καταγγελία Ορφανίδη για εκποιήσεις: Άλλαξαν κλειδαριά σε σπίτι 80χρονης - Δεν μπορούσε να μπει στο ίδιο της το σπίτι

  •  06.04.2026 - 11:35
LIVE: Το Ιράν απειλεί με δεκαπλάσιες απώλειες εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών - Ίσως συμφωνήσουμε μέχρι την Τρίτη, λέει ο Τραμπ

  •  06.04.2026 - 06:49

