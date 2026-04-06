Νέα διαμερίσματα «προσιτής κατοικίας» από τον ΚΟΑΓ – Πού θα ανεγερθούν – Πότε αναμένεται να «ανοίξουν» οι αιτήσεις

 06.04.2026 - 10:21
Στην υπογραφή των συμβολαίων για την ανέγερση της οικιστικής ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» στη Λακατάμια προχώρησαν ο Πρόεδρος και η Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) και η ανάδοχος εταιρεία B.K.V Exelixis General Constructions Ltd, επισφραγίζοντας την έναρξη υλοποίησης ενός ακόμη σημαντικού έργου στο πλαίσιο της προσιτής κατοικίας.

Η τριώροφη πολυκατοικία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», η οποία θα ανεγερθεί στην οδό Ακροπόλεως στη Λακατάμια, θα περιλαμβάνει 18 διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων και αποτελεί μία σύγχρονη οικιστική πρόταση που ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες για ποιοτική και οικονομικά προσιτή στέγαση.

Αρχιτεκτονική ποιότητα και αναβαθμισμένη καθημερινότητα

Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης εστιάζει στη λειτουργικότητα και την ποιότητα διαβίωσης, εξασφαλίζοντας ευρύχωρους και φωτεινούς εσωτερικούς χώρους, επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό, καθώς και μεγάλες βεράντες που ενισχύουν την άνεση των ενοίκων. Η άμεση γειτνίαση της πολυκατοικίας με δημόσιο χώρο πρασίνου προσδίδει πρόσθετη αξία στο έργο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ευνοεί την ευεξία και την καθημερινή επαφή με το φυσικό στοιχείο.

Σύγχρονες υποδομές και καθολική προσβασιμότητα

Η ανάπτυξη περιλαμβάνει πλήρως οργανωμένο ισόγειο (πιλοτή) με καλυμμένους χώρους στάθμευσης και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ έχουν ενσωματωθεί όλες οι απαραίτητες υποδομές για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες. Παράλληλα, ο εξοπλισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα λειτουργικότητας και ασφάλειας.

Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, με την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκού συστήματος και την κατάταξη στην ενεργειακή κλάση Α’. Η χρήση θερμομονωτικών αλουμινίων και συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ η εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης και η πρόβλεψη καλυμμένων χώρων στάθμευσης ενισχύουν το επίπεδο άνεσης και ασφάλειας.

Στρατηγική επένδυση στην προσιτή κατοικία

Η ανάπτυξη «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΚΟΑΓ για την ενίσχυση της προσιτής κατοικίας, προσφέροντας σύγχρονες και ποιοτικές επιλογές στέγασης σε λογικό κόστος, ιδιαίτερα για νέες οικογένειες και πολίτες που επιδιώκουν την απόκτηση κατοικίας.

Σημειώνεται ότι εντός Μαΐου αναμένεται η δημοσίευση των τιμών των διαμερισμάτων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Η υλοποίηση του έργου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση του ΚΟΑΓ για ανάπτυξη βιώσιμων και ποιοτικών οικιστικών έργων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος.

