Σε αυτές τις περιοχές απόψε θα σχηματιστεί παγετός - Αναλυτικά όσα μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Μεγάλη Παρασκευή

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα σχηματιστεί τοπικά παγετός.

Αύριο, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές ή καταιγίδα, στα ορεινά, στο εσωτερικό ή και σε νότιες και ανατολικές παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ και αργότερα μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, αλλά στο δυτικό μισό του νησιού θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ, αλλά στα προσήνεμα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπήνεμα, αλλά λίγο ταραγμένη στα προσήνεμα.

Τη Μεγάλη Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά στο δυτικό μισό του νησιού θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά και στα νοτιοανατολικά.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, το πρωί και το βράδυ αναμένονται τοπικά βροχές, στα παράλια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε νότιες και ανατολικές παράλιες περιοχές.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, περίοδοι με κυρίως αίθριο καιρό θα εναλλάσσονται με συννεφιά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Μεγάλη Τετάρτη, αλλά στη συνέχεια μικρή πτώση, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.