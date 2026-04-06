ΑΛΜΑ: Εκτός ψηφοδελτίου ο Δημήτρης Παπαδάκης - Η απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας - «Πολιτικό και όχι νομικό το θέμα»

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «σήμερα 6 Απριλίου 2026, η Εκτελεστική Γραμματεία συνήλθε και εξέτασε το ζήτημα που προέκυψε αναφορικά με τις φερόμενες συνομιλίες του υποψήφιου στις βουλευτικές εκλογές Δημήτρη Παπαδάκη με πρόσωπο που καταγγέλλεται από τον δημοσιογράφο κ. Μακάριο Δρουσιώτη να εμπλέκεται σε σοβαρές πράξεις διαφθοράς και διαπλοκής και σε σοβαρά αδικήματα του κοινού ποινικού κώδικα. Κατά τη συνεδρία κλήθηκε ο κ. Παπαδάκης να εκφράσει τις απόψεις του και διεξήχθη συζήτηση. Φυσικά, δεν ήταν η πρώτη φορά. Σχετικές συζητήσεις, για το ίδιο θέμα, του κ. Παπαδάκη με την Εκτελεστική Γραμματεία διεξήχθησαν και προηγούμενες μέρες.

Οι καταγγελίες του κ. Δρουσιώτη προκάλεσαν πολιτικό σεισμό και αφορούν, μεταξύ άλλων σε:

· Σοβαρότατους ισχυρισμούς για διασύνδεση ανώτατων αξιωματούχων της Δικαιοσύνης, την παρούσα ηγεσία της Νομικής Υπηρεσία και της πολιτικής με οργανωμένα δίκτυα επιρροής και/ή διαφθοράς.

· Παρεμβάσεις ή επηρεασμό σε κρίσιμες δικαστικές και ποινικές υποθέσεις.

· Καταγγελλόμενη δράση «αδελφότητας» (!) με συμμετοχή προσώπων από Κύπρο και Ελλάδα, η οποία φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις και εξελίξεις.

· Αναφορές σε παρακολουθήσεις, διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών και χρήση κρατικών μηχανισμών για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.

· Ισχυρισμούς για οικονομικές συναλλαγές, μίζες, και διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών που συνδέονται με κρίσιμες αποφάσεις και αφορούν πρόσωπα στην κορυφή της δικαστικής υπηρεσίας.

Τα όσα περιγράφονται συνθέτουν μια εικόνα βαθιάς ηθικής και θεσμικής σήψης, η οποία, στο μέτρο που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αποκαλύπτει ένα σύστημα που λειτουργεί παρασκηνιακά, υπονομεύοντας τη δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Η Εκτελεστική Γραμματεία έλαβε υπόψη:

· την κατηγορηματική θέση του κ. Παπαδάκη ότι τα μηνύματα που, κατά τον κ. Δρουσιώτη, αφορούν επικοινωνία του με τον κ. Μιχάλη Χριστοδούλου, πρώην ανώτατο δικαστή, είναι κατασκευασμένα, καθώς και την προκαταρκτική ενημέρωση, από τον κ. Παπαδάκη, για εξασφάλιση έκθεσης από ανεξάρτητο δικανικό πραγματογνώμονα του οποίου το πόρισμα θα δοθεί στην Αστυνομία,

· το γεγονός ότι δεν είναι πρακτικά δυνατόν να υπάρξει τις επόμενες ημέρες τελική κατάληξη ως προς την αυθεντικότητα των επίμαχων μηνυμάτων, τόσο αυτών που φέρονται να αφορούν τον κ. Παπαδάκη, όσο και των υπολοίπων εκατοντάδων μηνυμάτων,

· αν, από τα μηνύματα που έχουν μέχρι σήμερα δημοσιοποιηθεί, διαπιστωθεί ότι υπάρχει έστω και το μικρό ενδεχόμενο τα μηνύματα να είναι αυθεντικά, ναι μεν δεν προκύπτει εναντίον του κ. Παπαδάκη οτιδήποτε που να αφορά την εμπλοκή του σε ποινικά αδικήματα, ούτε και μπορεί σήμερα να θεωρηθεί ότι υπάρχει έστω και υπόνοια ότι αυτός έχει διαπράξει ποινικά κολάσιμες πράξεις, αλλά θα υποδείκνυαν πολιτικά μεμπτή συμπεριφορά,

· το γεγονός ότι ο κ. Παπαδάκης, υπερασπιζόμενος όπως έχει κάθε δικαίωμα να πράξει, την τιμή και την υπόληψή του, έχει ταχθεί απέναντι από τα πρόσωπα που ήταν οι αποδέκτες και που, τελικά, προώθησαν και δημοσιοποίησαν την υπόθεση

· το γεγονός ότι, δεν είναι πολιτικά επιτρεπτό για το Κίνημα, από τη μία να ζητά πλήρη διερεύνηση αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης και από την άλλη να πρέπει να υπερασπιστεί τον υποψήφιό του, που επιμένει ότι τα μηνύματα, ή έστω αυτά που τον αφορούν, είναι πλαστά,

αποφάσισε ότι θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί από την όλη κατάσταση και να αποσείσει από το Κίνημα την κατάσταση σύγκρουσης συμφέροντος στην οποία θα βρίσκεται όσο ο κ. Παπαδάκης παραμένει στο ψηφοδέλτιό του.

Συγκεκριμένα, στη βάση των πιο πάνω, η Εκτελεστική Γραμματεία αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση που έλαβε στις 20 Ιανουαρίου 2026 για συμπερίληψη του Δημήτρη Παπαδάκη στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος.

Η Εκτελεστική Γραμματεία σημειώνει ότι σέβεται απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας. Σε ότι αφορά στο Άλμα, το θέμα είναι πολιτικό, όχι νομικό. Η πολιτική σκιά που πλανάται δεν έχει να κάνει με το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά με το τεκμήριο της εμπιστοσύνης με το οποίο ένα Κίνημα οφείλει να περιβάλλει τους υποψηφίους του. Η πολιτική σκιά που δημιουργήθηκε, η οποία πιθανόν να είναι αδικαιολόγητη, κλονίζει προσωρινά αυτή την εμπιστοσύνη.

Με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι επιβεβλημένη η αποστασιοποίηση του Κινήματος: το καταγγελλόμενο δημόσιο πρόσωπο είθισται να αποχωρεί προσωρινά, αναμένει τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας και, εφόσον καθαριστεί το όνομά του, επανέρχεται στη δημόσια σκηνή. Δυστυχώς, στην περίπτωσή μας, δεδομένου ότι θα πρέπει να κλείσουν οι υποψηφιότητες σε λιγότερο από ένα μήνα, δεν υπάρχει χρόνος για να ερευνηθεί η υπόθεση αρμοδίως, σε βάθος. Επιπλέον, η πρακτική της αποστασιοποίησης, δίνει το πλεονέκτημα στο υπόλογο δημόσιο πρόσωπο να υπερασπιστεί με τον καλύτερο τρόπο που αυτό θεωρεί τον εαυτό του, χωρίς να χρεώνεται την υπερασπιστική γραμμή του το κόμμα από το οποίο προέρχεται.

Η τελική απόφαση για τα άτομα που θα συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος για την επαρχία Λευκωσίας, θα ληφθεί από το Άλμα το αργότερο μέχρι τις 17 Απριλίου 2026.

Η Εκτελεστική Γραμματεία ευχαριστεί τον κ. Παπαδάκη για τη μέχρι σήμερα συνεργασία τους και σημειώνει το ήθος που επέδειξε στη μέχρι σήμερα προεκλογική περίοδο.

Με την ευκαιρία, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι θα πρέπει να υπάρξει:

· άμεση και πλήρης διερεύνηση των καταγγελιών από την Αρχή κατά της Διαφθοράς.

· Εάν η Αρχή κρίνει ότι οι επιθεωρητές που θα διορίσει δεν διαθέτουν επαρκή εργαλεία ή εξουσίες, να υποδείξει άμεσα στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόσωπα που θα μπορούν να διοριστούν ως ποινικοί ανακριτές, ώστε να συνεργαστούν αποτελεσματικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι μέχρι σήμερα ενέργειες της Αστυνομίας και του Υπουργού Δικαιοσύνης εντείνουν την καχυποψία των πολιτών ως προς το αδιάβλητο των ερευνών.

Οι σχετικές εξελίξεις τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών. Πότε θα το πράξει; Όταν στο μεταξύ η μαρτυρία της βασικής μάρτυρος και το κύριο μαρτυρικό υλικό θα έχουν καταστραφεί;».