Άλλη μια διαφορετική πρωτιά για την Κύπρο - Πρωταθλήτρια στη χρήση κοινωνικών δικτύων από νέους στην ΕΕ

Το ποσοστό αυτό τοποθετεί την Κύπρο στην πρώτη θέση ανάμεσα στα 19 κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, ακολουθούμενη από την Τσεχία (97,2%), τη Δανία (96,9%) και τη Φινλανδία (96,6%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία (80,3%), στη Γερμανία (84,2%) και στο Λουξεμβούργο (84,8%).

Η Eurostat καταγράφει ότι η χρήση κοινωνικών δικτύων παραμένει υψηλή και στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες στην Κύπρο, με το 94,72% των ατόμων 35-44 ετών, το 88,34% των 45-54 ετών, το 77,75% των 55-65 ετών και το 57,70% των 65-74 ετών να χρησιμοποιούν τέτοιες πλατφόρμες.

Αναφορικά με το φύλο, στην Κύπρο η χρήση κοινωνικών δικτύων μεταξύ των νέων 16-29 ετών είναι 98,31% για τους άνδρες και 98,17% για τις γυναίκες. Στην ηλικιακή ομάδα 25-64 ετών, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 89,28% για τους άνδρες και 91,10% για τις γυναίκες.

Σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, όπου το 67,3% των Ευρωπαίων χρησιμοποίησε κοινωνικά δίκτυα το 2025, η χρήση από τους νέους στην Κύπρο ξεπερνά το αντίστοιχο επίπεδο κατά 11,8 ποσοστιαίες μονάδες, κατατάσσοντας την τρίτη στη σχετική κατάταξη (86,5% έναντι 98,3%). Τα μικρότερα κενά καταγράφηκαν στη Δανία (7,2 μονάδες, 89,7% έναντι 96,9%) και στη Μάλτα (10,3 μονάδες, 81,6% έναντι 91,9%). Τα μεγαλύτερα κενά σημειώθηκαν στην Κροατία (29,2 μονάδες), στην Αυστρία (28,2 μονάδες) και στην Πολωνία (27,2 μονάδες).

Σημειώνεται ότι ο ορισμός της χρήσης της Eurostat είναι η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, όπως με τη δημιουργία προφίλ χρήστη και η δημοσίευση μηνυμάτων στο Facebook, το Twitter κλπ.