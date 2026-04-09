Άλλη μια διαφορετική πρωτιά για την Κύπρο - Πρωταθλήτρια στη χρήση κοινωνικών δικτύων από νέους στην ΕΕ
Άλλη μια διαφορετική πρωτιά για την Κύπρο - Πρωταθλήτρια στη χρήση κοινωνικών δικτύων από νέους στην ΕΕ

 09.04.2026 - 23:30
Η Κύπρος κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό χρήσης διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων μεταξύ των νέων ηλικίας 16 έως 29 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, με 98,25% των νέων να δηλώνουν ότι τα χρησιμοποίησαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Το ποσοστό αυτό τοποθετεί την Κύπρο στην πρώτη θέση ανάμεσα στα 19 κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, ακολουθούμενη από την Τσεχία (97,2%), τη Δανία (96,9%) και τη Φινλανδία (96,6%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία (80,3%), στη Γερμανία (84,2%) και στο Λουξεμβούργο (84,8%).

Η Eurostat καταγράφει ότι η χρήση κοινωνικών δικτύων παραμένει υψηλή και στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες στην Κύπρο, με το 94,72% των ατόμων 35-44 ετών, το 88,34% των 45-54 ετών, το 77,75% των 55-65 ετών και το 57,70% των 65-74 ετών να χρησιμοποιούν τέτοιες πλατφόρμες.

Αναφορικά με το φύλο, στην Κύπρο η χρήση κοινωνικών δικτύων μεταξύ των νέων 16-29 ετών είναι 98,31% για τους άνδρες και 98,17% για τις γυναίκες. Στην ηλικιακή ομάδα 25-64 ετών, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 89,28% για τους άνδρες και 91,10% για τις γυναίκες.

Σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, όπου το 67,3% των Ευρωπαίων χρησιμοποίησε κοινωνικά δίκτυα το 2025, η χρήση από τους νέους στην Κύπρο ξεπερνά το αντίστοιχο επίπεδο κατά 11,8 ποσοστιαίες μονάδες, κατατάσσοντας την τρίτη στη σχετική κατάταξη (86,5% έναντι 98,3%). Τα μικρότερα κενά καταγράφηκαν στη Δανία (7,2 μονάδες, 89,7% έναντι 96,9%) και στη Μάλτα (10,3 μονάδες, 81,6% έναντι 91,9%). Τα μεγαλύτερα κενά σημειώθηκαν στην Κροατία (29,2 μονάδες), στην Αυστρία (28,2 μονάδες) και στην Πολωνία (27,2 μονάδες).

Σημειώνεται ότι ο ορισμός της χρήσης της Eurostat είναι η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, όπως με τη δημιουργία προφίλ χρήστη και η δημοσίευση μηνυμάτων στο Facebook, το Twitter κλπ.

Υπόθεση «Σάντυ»: Τι εξετάζει η Europol και ποια τα επόμενα βήματα

Ομόνοια: Γκράντε φαβορί, αλλά κρατάνε χαμηλούς τόνους

