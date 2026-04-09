Υπόθεση «Σάντυ»: Τι εξετάζει η Europol και ποια τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος στον ALPHA Κύπρου, το βασικό ζητούμενο είναι η επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των επίμαχων μηνυμάτων, καθώς από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα διοριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές.

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες και θεωρείται καθοριστική για την πορεία της υπόθεσης. Αν προκύψουν θετικά ευρήματα, ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος για ευρύτερη διερεύνηση.

Την ίδια ώρα, εκφράζονται πολιτικές αντιδράσεις και επιφυλάξεις για τον χειρισμό της υπόθεσης, ενώ τίθενται και ερωτήματα για την πληρότητα των τεκμηρίων, αφού δεν έχουν εξεταστεί όλες οι εμπλεκόμενες συσκευές.

Από πλευράς Αστυνομίας επισημαίνεται ότι ακόμη και ένα επιβεβαιωμένο στοιχείο μπορεί να δημιουργήσει εύλογη υποψία και να οδηγήσει σε περαιτέρω ενέργειες.