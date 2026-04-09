Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ Πούτιν κήρυξε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω Πάσχα
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Πούτιν κήρυξε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω Πάσχα

Πασχαλινή εκεχειρία με την Ουκρανία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Όπως έγινε γνωστό, «με απόφαση του ανώτατου διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός από τις 16:00 της 11ης Απριλίου έως το τέλος της 12ης Απριλίου 2026».

Το Κρεμλίνο σημείωσε ότι αναμένει από την ουκρανική πλευρά να ακολουθήσει την ίδια στάση, υιοθετώντας αντίστοιχη εκεχειρία για την περίοδο του Πάσχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να διακόψουν τις επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, παραμένοντας ωστόσο σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιθετικών ενεργειών ή προκλήσεων.

Το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι οδηγίες έχουν δοθεί στον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ώστε να εφαρμοστεί η παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, με παράλληλη ετοιμότητα των στρατευμάτων για την αποτροπή πιθανών ενεργειών από την ουκρανική πλευρά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

H queen πατάτα επέστρεψε στη θέση της μετά τη «θυελλώδη» αποκοπή της - Δείτε βίντεο
Μητέρα τριών παιδιών, εργαζόμενη, ένιωθε συνέχεια εξαντλημένη - Δεν είχε φανταστεί τον λόγο
Γνωστή Ελληνίδα συγκινεί για την αποβολή που είχε – «Ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου»
Χειροπέδες σε 20χρονο για ληστεία που συνέβη πριν από ένα χρόνο - Άρπαξε τσαντάκι με κάρτες και κινητό στις Φοινικούδες
Άγιο Φως: Θα ταξιδέψει αεροπορικώς με έκτακτη πτήση από την AEGEAN - Πότε αναμένεται στο νησί μας
Σύγκρουση δύο οχημάτων σε κεντρικό δρόμο της Λευκωσίας – Ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκαριστικό βίντεο: Βρήκε αλιγάτορα να κάνει βουτιές στην πισίνα του - «Είναι τεράστιος» - Δείτε βίντεο

 09.04.2026 - 22:25

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Διοικητική έρευνα στην Πυροσβεστική για υποψήφια Βουλεύτρια - Δόθηκαν οδηγίες και από υπ. Δικαιοσύνης - «Οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα»

  •  09.04.2026 - 19:05
Σωτήρια παρέμβαση: 32χρονη λιποθύμησε και αστυνομικοί τις παρείχαν τις πρώτες βοήθειες - Μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο

Σωτήρια παρέμβαση: 32χρονη λιποθύμησε και αστυνομικοί τις παρείχαν τις πρώτες βοήθειες - Μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο

  •  09.04.2026 - 20:46
Melios Zoo Park: Οριστική «ταφόπλακα» αλλά... παραμένει ανοιχτό - «Συνεχίζει κανονικά όπως συμβαίνει από το 2000» - Δείτε βίντεο

Melios Zoo Park: Οριστική «ταφόπλακα» αλλά... παραμένει ανοιχτό - «Συνεχίζει κανονικά όπως συμβαίνει από το 2000» - Δείτε βίντεο

  •  09.04.2026 - 20:35
Ηλεκτρονικά τσιγάρα, θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και θήκες νικοτίνης - Τι λένε οι έρευνες για το πόσο επικίνδυνα είναι

Ηλεκτρονικά τσιγάρα, θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και θήκες νικοτίνης - Τι λένε οι έρευνες για το πόσο επικίνδυνα είναι

  •  09.04.2026 - 21:30
Η Οδύσσεια ενός εγκλωβισμένου 

Η Οδύσσεια ενός εγκλωβισμένου 

  •  09.04.2026 - 19:16
Σοκαριστικό βίντεο: Βρήκε αλιγάτορα να κάνει βουτιές στην πισίνα του - «Είναι τεράστιος» - Δείτε βίντεο

Σοκαριστικό βίντεο: Βρήκε αλιγάτορα να κάνει βουτιές στην πισίνα του - «Είναι τεράστιος» - Δείτε βίντεο

  •  09.04.2026 - 22:25
LIVE: Απευθείας συνομιλίες με τη Βηρυτό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ο Νετανιάχου - Η εκεχειρία να περιλαμβάνει και τον Λίβανο ζητά η Ρωσία

LIVE: Απευθείας συνομιλίες με τη Βηρυτό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ο Νετανιάχου - Η εκεχειρία να περιλαμβάνει και τον Λίβανο ζητά η Ρωσία

  •  09.04.2026 - 17:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα