ΑρχικήLike Online
Σοκαριστικό βίντεο: Βρήκε αλιγάτορα να κάνει βουτιές στην πισίνα του - «Είναι τεράστιος» - Δείτε βίντεο

 09.04.2026 - 22:25
Σοκαριστικό βίντεο: Βρήκε αλιγάτορα να κάνει βουτιές στην πισίνα του - «Είναι τεράστιος» - Δείτε βίντεο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έφερε στο φως της δημοσιότητας η NYP, καθώς στην Φλόριντα ένας αλιγάτορας μήκους 2,7 μέτρων εντοπίστηκε να κάνει βουτιές... σε ιδιωτική πισίνα.

Αν και δεν είναι καθημερινό φαινόμενο να καλεί κανείς την αστυνομία για έναν απροσδόκητο εισβολέα στην πισίνα του -πόσο μάλλον για έναν με λέπια και δόντια- οι κάτοικοι της Φλόριντα είναι μακράν οι πιο υποψιασμένοι για τέτοιες... απρόσκλητες επισκέψεις.

Λίγο μετά τις 3:00 π.μ. της 29ης Μαρτίου, η Αστυνομία της Τάμπα ανταποκρίθηκε σε κλήση για διάρρηξη, σε περιστατικό που, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σημειώθηκε σε κατοικία της κοινότητας Arbor Greene.

Μόλις οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν με έκπληξη πως ο εισβολέας ήταν ένας αλιγάτορας, ο οποίος είχε μετατρέψει την πισίνα των ενοίκων σε προσωπικό του χώρο αναψυχής.

«Είναι τεράστιος», ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς στο βίντεο της επιχείρησης, καθώς ο αλιγάτορας βγάζει έναν προειδοποιητικό ήχο (σφύριγμα) και ορμά προς το προστατευτικό πλέγμα, αναγκάζοντας τον ένστολο να οπισθοχωρήσει.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης του αλιγάτορα από την πισίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φολιδωτός επισκέπτης είχε μήκος 2,7 μέτρα. Όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα της Τάμπα, οι αστυνομικοί, με τη συνδρομή ειδικού παγιδευτή, κατάφεραν αρχικά να περιορίσουν το ερπετό εντός του νερού, ώστε να «εκτονώσει μέρος της ενέργειάς του».

Μετά το μπάνιο του στην πισίνα, ο ειδικός κατάφερε τελικά να τον ακινητοποιήσει. Το οπτικό υλικό δείχνει τον αστυνομικό και τον παγιδευτή να ανασύρουν τον αλιγάτορα από το νερό.

«Ένα, δύο, τρία», ακούγεται κάποιος να δίνει το σύνθημα καθώς τραβούν το ζώο έξω, μέχρι να το τοποθετήσουν τελικά στην καρότσα ενός ημιφορτηγού. «Με τη βοήθεια ειδικού στην απομάκρυνση αλιγάτορων, ο φολιδωτός ύποπτος απομακρύνθηκε με ασφάλεια, επιτρέποντας στους κατοίκους να απολαύσουν επιτέλους έναν ήσυχο ύπνο», σημείωσε με χιούμορ η Αστυνομία της Τάμπα στη σελίδα της στο Facebook.

Πηγή: ethnos.gr

Ο Πούτιν κήρυξε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω Πάσχα

Ο Πούτιν κήρυξε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω Πάσχα

Πασχαλινή εκεχειρία με την Ουκρανία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

