Είναι Πάσχα και αρρωστήσατε; Ιδού οι ώρες λειτουργίας για εφημερεύοντες Προσωπικούς Ιατρούς κατά τις αργίες
Είναι Πάσχα και αρρωστήσατε; Ιδού οι ώρες λειτουργίας για εφημερεύοντες Προσωπικούς Ιατρούς κατά τις αργίες

 09.04.2026 - 22:12
Είναι Πάσχα και αρρωστήσατε; Ιδού οι ώρες λειτουργίας για εφημερεύοντες Προσωπικούς Ιατρούς κατά τις αργίες

Οι ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών Εφημερίας (YE) τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Δημόσιες Αργίες είναι από τις 11.00 έως τις 17.00, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), αναφορικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των Υπηρεσιών Εφημερίας Προσωπικού Ιατρού κατά τις αργίες του Πάσχα 10 - 11 - 12 - 13 - 14 Απριλίου 2026.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι το τηλεφωνικό κέντρο θα ξεκινά τη λειτουργία του 30 λεπτά πριν από την έναρξη λειτουργίας των ΥΕ.

Αναφέρει, επίσης, ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των Υπηρεσιών Εφημερίας ΠΙ, θα προσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ www.gesy.org.cy καθώς και στους επίσημους λογαριασμούς του ΟΑΥ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, οι Υπηρεσίες Εφημερίας ΠΙ παρέχονται σε ενήλικες και παιδιά οι οποίοι είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, κατά τα Σαββατοκύριακα και τις Δημόσιες Αργίες, και αφορούν στην παροχή φροντίδας υγείας για έκτακτα προβλήματα όπως είναι η οξεία έναρξη ανησυχητικών συμπτωμάτων, ο απότομος και έντονος πόνος, η επιδείνωση συμπτωμάτων σοβαρής χρόνιας ασθένειας, ο υψηλός πυρετός που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα.

Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να απευθύνονται στις υπηρεσίες εφημερίας ΠΙ για προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις, έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών, έκδοση παραπεμπτικών σε άλλες υπηρεσίες του ΓεΣΥ ή στις περιπτώσεις που δεν έχουν τον χρόνο να επισκεφθούν τον Προσωπικό Ιατρό τους.

Για την εξυπηρέτησή τους, οι δικαιούχοι επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τις Υπηρεσίες Εφημερίας ΠΙ της επαρχίας τους κατά τις ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών Εφημερίας. Κατόπιν αξιολόγησης του προβλήματος υγείας, διευθετείται ραντεβού εντός της ημέρας και των ωρών λειτουργίας των υπηρεσιών εφημερίας. Τονίζεται ότι, για την εύρυθμη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, οι υπηρεσίες λειτουργούν μόνο με προγραμματισμένα ραντεβού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

H queen πατάτα επέστρεψε στη θέση της μετά τη «θυελλώδη» αποκοπή της - Δείτε βίντεο
Μητέρα τριών παιδιών, εργαζόμενη, ένιωθε συνέχεια εξαντλημένη - Δεν είχε φανταστεί τον λόγο
Γνωστή Ελληνίδα συγκινεί για την αποβολή που είχε – «Ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου»
Χειροπέδες σε 20χρονο για ληστεία που συνέβη πριν από ένα χρόνο - Άρπαξε τσαντάκι με κάρτες και κινητό στις Φοινικούδες
Άγιο Φως: Θα ταξιδέψει αεροπορικώς με έκτακτη πτήση από την AEGEAN - Πότε αναμένεται στο νησί μας
Σύγκρουση δύο οχημάτων σε κεντρικό δρόμο της Λευκωσίας – Ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Την «πάτησε» 62χρονη στην Πάφο - Πώς «έβγαλαν φτερά» 11 χιλιάδες ευρώ και «πέταξαν» από την τράπεζα

 09.04.2026 - 21:50
Σοκαριστικό βίντεο: Βρήκε αλιγάτορα να κάνει βουτιές στην πισίνα του - «Είναι τεράστιος» - Δείτε βίντεο

 09.04.2026 - 22:25
Ο Πούτιν κήρυξε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω Πάσχα

Ο Πούτιν κήρυξε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω Πάσχα

Πασχαλινή εκεχειρία με την Ουκρανία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν κήρυξε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω Πάσχα

Ο Πούτιν κήρυξε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω Πάσχα

  •  09.04.2026 - 22:52
Διοικητική έρευνα στην Πυροσβεστική για υποψήφια Βουλεύτρια - Δόθηκαν οδηγίες και από υπ. Δικαιοσύνης - «Οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα»

Διοικητική έρευνα στην Πυροσβεστική για υποψήφια Βουλεύτρια - Δόθηκαν οδηγίες και από υπ. Δικαιοσύνης - «Οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα»

  •  09.04.2026 - 19:05
Σωτήρια παρέμβαση: 32χρονη λιποθύμησε και αστυνομικοί τις παρείχαν τις πρώτες βοήθειες - Μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο

Σωτήρια παρέμβαση: 32χρονη λιποθύμησε και αστυνομικοί τις παρείχαν τις πρώτες βοήθειες - Μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο

  •  09.04.2026 - 20:46
Melios Zoo Park: Οριστική «ταφόπλακα» αλλά... παραμένει ανοιχτό - «Συνεχίζει κανονικά όπως συμβαίνει από το 2000» - Δείτε βίντεο

Melios Zoo Park: Οριστική «ταφόπλακα» αλλά... παραμένει ανοιχτό - «Συνεχίζει κανονικά όπως συμβαίνει από το 2000» - Δείτε βίντεο

  •  09.04.2026 - 20:35
Ηλεκτρονικά τσιγάρα, θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και θήκες νικοτίνης - Τι λένε οι έρευνες για το πόσο επικίνδυνα είναι

Ηλεκτρονικά τσιγάρα, θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και θήκες νικοτίνης - Τι λένε οι έρευνες για το πόσο επικίνδυνα είναι

  •  09.04.2026 - 21:30
Η Οδύσσεια ενός εγκλωβισμένου 

Η Οδύσσεια ενός εγκλωβισμένου 

  •  09.04.2026 - 19:16
Σοκαριστικό βίντεο: Βρήκε αλιγάτορα να κάνει βουτιές στην πισίνα του - «Είναι τεράστιος» - Δείτε βίντεο

Σοκαριστικό βίντεο: Βρήκε αλιγάτορα να κάνει βουτιές στην πισίνα του - «Είναι τεράστιος» - Δείτε βίντεο

  •  09.04.2026 - 22:25
LIVE: Απευθείας συνομιλίες με τη Βηρυτό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ο Νετανιάχου - Η εκεχειρία να περιλαμβάνει και τον Λίβανο ζητά η Ρωσία

LIVE: Απευθείας συνομιλίες με τη Βηρυτό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ο Νετανιάχου - Η εκεχειρία να περιλαμβάνει και τον Λίβανο ζητά η Ρωσία

  •  09.04.2026 - 17:20

