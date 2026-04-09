ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Την «πάτησε» 62χρονη στην Πάφο - Πώς «έβγαλαν φτερά» 11 χιλιάδες ευρώ και «πέταξαν» από την τράπεζα

 09.04.2026 - 21:50
Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά στην επαρχία Πάφου η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υπέβαλε σήμερα στο ΤΑΕ Πάφου, γυναίκα ηλικίας 62 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 62χρονης, άγνωστο της πρόσωπο επικοινώνησε χθες μαζί της, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας και ισχυρίστηκε ότι μπορεί να την βοηθήσει για να της επιστραφούν χρήματα από επένδυση σε κρυπτονομίσματα, που η ίδια έκανε. Αφού η 62χρονη πείστηκε από τον ύποπτο, του επέτρεψε πρόσβαση στο κινητό της τηλέφωνο, μέσω διαδικτύου, ώστε να γίνει η μεταφορά στον τραπεζικό της λογαριασμό, των χρημάτων από την επένδυση της.

Η 62χρονη διαπίστωσε αργότερα ότι, η πρόσβαση της στον λογαριασμό της σε διαδικτυακή τράπεζα είχε διακοπεί και ότι, από τον λογαριασμό της στη διαδικτυακή τράπεζα είχε αποσπαστεί χρηματικό ποσό ύψους 11,005 ευρώ, το οποίο και μεταφέρθηκε σε άγνωστο της λογαριασμό.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου.

Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία απάτης, συστήνει προσοχή στο κοινό. Επισημαίνεται ότι, κωδικοί πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών καρτών, καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.

Σε σχέση με τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου, προτρέπεται το κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους, για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.

Ηλεκτρονικά τσιγάρα, θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και θήκες νικοτίνης - Τι λένε οι έρευνες για το πόσο επικίνδυνα είναι

Είναι Πάσχα και αρρωστήσατε; Ιδού οι ώρες λειτουργίας για εφημερεύοντες Προσωπικούς Ιατρούς κατά τις αργίες

Ο Πούτιν κήρυξε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω Πάσχα

Πασχαλινή εκεχειρία με την Ουκρανία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν κήρυξε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω Πάσχα

  •  09.04.2026 - 22:52
Διοικητική έρευνα στην Πυροσβεστική για υποψήφια Βουλεύτρια - Δόθηκαν οδηγίες και από υπ. Δικαιοσύνης - «Οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα»

  •  09.04.2026 - 19:05
Σωτήρια παρέμβαση: 32χρονη λιποθύμησε και αστυνομικοί τις παρείχαν τις πρώτες βοήθειες - Μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο

  •  09.04.2026 - 20:46
Melios Zoo Park: Οριστική «ταφόπλακα» αλλά... παραμένει ανοιχτό - «Συνεχίζει κανονικά όπως συμβαίνει από το 2000» - Δείτε βίντεο

  •  09.04.2026 - 20:35
Ηλεκτρονικά τσιγάρα, θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και θήκες νικοτίνης - Τι λένε οι έρευνες για το πόσο επικίνδυνα είναι

  •  09.04.2026 - 21:30
Η Οδύσσεια ενός εγκλωβισμένου 

  •  09.04.2026 - 19:16
Σοκαριστικό βίντεο: Βρήκε αλιγάτορα να κάνει βουτιές στην πισίνα του - «Είναι τεράστιος» - Δείτε βίντεο

  •  09.04.2026 - 22:25
LIVE: Απευθείας συνομιλίες με τη Βηρυτό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ο Νετανιάχου - Η εκεχειρία να περιλαμβάνει και τον Λίβανο ζητά η Ρωσία

  •  09.04.2026 - 17:20

