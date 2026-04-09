Ηλεκτρονικά τσιγάρα, θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και θήκες νικοτίνης - Τι λένε οι έρευνες για το πόσο επικίνδυνα είναι

Μεταξύ άλλων σημειώνεται πως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι αβλαβή και σχετίζονται με αρνητικά βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, κυρίως στο καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα.

Όπως αναφέρεται, η πλειονότητα των μελετών που αναλύθηκαν αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ενώ λιγότερα δεδομένα υπάρχουν για τα HTPs και τις θήκες νικοτίνης, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη χρονική σειρά εισαγωγής αυτών των προϊόντων στην αγορά και τη διάρκεια παρατήρησης των επιπτώσεών τους στην υγεία.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι αβλαβή και σχετίζονται με αρνητικά βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, κυρίως στο καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα. Ενδέχεται να έχουν ογκογόνες επιδράσεις και να επηρεάζουν την εγκυμοσύνη. Η νικοτίνη που λαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων παροχής νικοτίνης (ENDS) μπορεί να είναι συγκρίσιμη με αυτή των συμβατικών τσιγάρων, ενώ υπάρχει πιθανότητα εξάρτησης. Η έκθεση εκφράζει, επίσης ανησυχίες σχετικά με την εισπνοή νικοτίνης, μετάλλων και άλλων ουσιών με ασαφή τοξικότητα. Παρά τη διαφοροποίηση στη σύσταση των προϊόντων και τις ενδεχόμενες λιγότερο βλαβερές επιπτώσεις σε σχέση με τον συμβατικό καπνό, απαιτείται παρακολούθηση για την ακριβή εκτίμηση των μακροπρόθεσμων κινδύνων. Επιπλέον, σημειώνεται πως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να λειτουργούν ως πύλη για μη καπνιστές προς τα συμβατικά προϊόντα, ενώ ο ρόλος τους ως εργαλείο διακοπής καπνίσματος παραμένει ασαφής.

Όσον αφορά τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού (HTPs), η έκθεση επισημαίνει ότι έχουν συνδεθεί με καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις και ενδέχεται να επηρεάζουν την ανάπτυξη και την εγκυμοσύνη. Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με ουσίες ασαφούς τοξικότητας και την πιθανότητα εξάρτησης. Παρά τα στοιχεία αυτά, δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τον ρόλο των HTPs στην έναρξη του συμβατικού καπνίσματος, ούτε στοιχεία που να δείχνουν ότι συμβάλλουν στη διακοπή του.

Οι θήκες νικοτίνης χαρακτηρίζονται από περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα, κυρίως λόγω μικρού χρόνου παρουσίας στην αγορά. Τα στοιχεία που υπάρχουν εστιάζουν στην περιεκτικότητα σε νικοτίνη και τις επιδράσεις της. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι θήκες νικοτίνης φαίνεται να παρέχουν λιγότερες τοξικές ουσίες και ρύπους σε σύγκριση με τα προϊόντα καπνού.

Η έκθεση επισημαίνει, επίσης, ορισμένες προκλήσεις που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων. Ορισμένες αναφορές αξιολόγησαν τη συσχέτιση της νικοτίνης ως ουσίας με επιπτώσεις στην υγεία, χωρίς να εξετάζουν ειδικά την παρουσία της στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και σε άλλα νέα προϊόντα. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν ήταν δυνατό να γίνει διάκριση μεταξύ των ηλεκτρονικών συστημάτων παροχής νικοτίνης (ENDS) και των ηλεκτρονικών συστημάτων χωρίς νικοτίνη (ENNDS), καθώς η διάκριση αυτή δεν περιλαμβανόταν στις εξεταζόμενες μελέτες.

Παράλληλα, η διπλή χρήση συμβατικών τσιγάρων σε συνδυασμό με ηλεκτρονικά τσιγάρα ή άλλα νέα προϊόντα δεν εξετάστηκε εκτενώς, γεγονός που αποδίδεται στη δυσκολία αξιολόγησης των επιπτώσεων στην υγεία, λόγω αβεβαιότητας ως προς τη συχνότητα και την ένταση χρήσης των διαφορετικών προϊόντων. Επιπλέον, παραμένει ασαφές κατά πόσο η διπλή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε αθροιστική ή συνεργιστική επίδραση στην υγεία.