ΑρχικήLike Online
Ο σύντροφος του μοντέλου του Only Fans που κοιμήθηκε με 1113 άνδρες σε μια μέρα: Μετά επιστρέφει πάντα σε μένα

Η Λίλι Φίλιπς, η δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων στην πλατφόρμα OnlyFans, έγινε παγκοσμίως γνωστή πέρσι όταν ανακοίνωσε ότι κοιμήθηκε με 1.113 άνδρες σε μία μόνο ημέρα. Ένα χρόνο μετά η ίδια και ο σύντροφός της ήρθαν ξανά στο προσκήνιο όταν ο τελευταίος μίλησε δημόσια για τη σχέση τους και για το γεγονός ότι δεν ζηλεύει που το κορίτσι του κοιμάται με τόσους άνδρες.


Όπως λέει δεν αισθάνεται ζήλια και την αγαπά, εξηγώντας ότι κατανοεί πλήρως τις απαιτήσεις και την προσπάθεια που απαιτεί η επαγγελματική της δραστηριότητα. «Στο τέλος της ημέρας, πάντα επιστρέφει σε μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η «πρόκληση» που έγινε viral

Τον Ιούλιο του 2025 η Φίλιπς είχε ανακοινώσει μέσω Instagram ότι συνευρέθηκε με 1.113 άνδρες μέσα σε 12 ώρες, υποστηρίζοντας πως κατέρριψε ένα ανεπίσημο παγκόσμιο ρεκόρ που προηγουμένως είχε ανακοινώσει η δημιουργός ενηλίκων Μπόνι Μπλου με 1.057 άνδρες σε παρόμοιο χρονικό διάστημα.

Η ίδια η Φίλιπς περιέγραψε το εγχείρημα ως «οργανωμένο» και είπε ότι όσοι την ακολουθούν από παλιά καταλαβαίνουν ότι ήταν ένας στόχος που ήθελε πολύ να καταφέρει. Το βίντεο με την ανακοίνωση ανέφερε ότι ήταν «πολύ χαρούμενη» για το αποτέλεσμα.

Πώς οργανώθηκε το ρεκόρ

Η ίδια η Φίλιπς είχε προετοιμάσει την εκδήλωση με αριθμημένα αυτοκόλλητα για τους συμμετέχοντες, προκειμένου να καταλάβει ότι έφτασε στο επιθυμητό νούμερο. Μάλιστα, η διαδικασία περιγράφηκε από την ίδια σαν «εργοστασιακή γραμμή», με τον καθένα να εξυπηρετείται γρήγορα, ώστε να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο πολλοί σε σύντομο χρόνο.

Παρόλα αυτά, ένας άνδρας που συμμετείχε στο γεγονός δήλωσε ότι ήταν «πλήρες φιάσκο» και εξέφρασε απογοήτευση για τη διάρκεια και την οργάνωση, λέγοντας ότι, παρά την προσμονή του να συμμετάσχει, τελικά είχε μόλις δύο λεπτά εμπειρίας.

Η είδηση προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στα social media και στα μέσα ενημέρωσης, με μερικούς να σχολιάζουν αρνητικά την ιδέα και άλλους να επικεντρώνονται στις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις τέτοιων ενεργειών. Κάποιοι χρήστες εξέφρασαν ανησυχία για την ψυχική της ενώ άλλοι τόνισαν ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή ενήλικων που συναίνεσαν.

Παράλληλα, η Φίλιπς έχει μοιραστεί και βίντεο από τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος, δείχνοντας πώς η εκδήλωση οργανώθηκε στην πράξη και πώς οι συμμετέχοντες «σφραγίστηκαν» κατά σειρά, ενώ σε κάποια από αυτά τα πλάνα παρουσιάζεται και η έκταση της ουράς έξω από τον χώρο του γεγονότος.

Πριν από το μεγάλο ρεκόρ: το ντοκιμαντέρ και οι αντιδράσεις

Η Φίλιπς είχε κεντρίσει για πρώτη φορά το ενδιαφέρον όταν συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ YouTube με τίτλο I Slept With 100 Men in One Day, όπου περιέγραφε ένα προηγούμενο εγχείρημα να κοιμηθεί με 100 άνδρες σε μία ημέρα. Σε αυτό το πλαίσιο, είχε μοιραστεί την εμπειρία της, λέγοντας ότι ήταν δύσκολο και έντονο, παρομοιάζοντας την εμπειρία με «ρομποτική» εργασία και δηλώνοντας ότι δεν συνιστούσε κάτι τέτοιο εύκολα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Η Κύπρος ψηφίζει σήμερα για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, με το πολιτικό ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Το ThemaOnline σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τη διαδικασία των Βουλευτικών Εκλογών 2026, με συνεχή ενημέρωση για τη συμμετοχή, τις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών, τα πρώτα στοιχεία από τις κάλπες, την καταμέτρηση των ψήφων και τα αποτελέσματα. 

