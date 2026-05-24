Τα ενσύρματα ακουστικά κάνουν comeback - Ο απίστευτος λόγος που ο κόσμος τα ξαναγοράζει

Στην πράξη όμως, ένα ζευγάρι των 10 ευρώ μπορεί να ανταγωνιστεί άνετα premium wireless επιλογές — και να τις ξεπεράσει σε αρκετά σημεία.

Η τιμή που δεν έχει αντίπαλο

Η αγορά των ασύρματων earbuds έχει ένα άλυτο πρόβλημα: τα φθηνά μοντέλα απογοητεύουν, ενώ τα αξιόπιστα ξεπερνούν εύκολα τα 100 ευρώ. Τα ενσύρματα ακουστικά αποφεύγουν αυτό το δίλημμα εντελώς. Ακόμα και επώνυμες επιλογές όπως τα EarPods σπάνια ξεπερνούν τα 20-30 ευρώ, ενώ αξιοπρεπείς επιλογές ξεκινούν από λιγότερα ευρώ.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η χαμηλή τιμή δεν σημαίνει κατώτερο ήχο. Ένα ζευγάρι των 10 ευρώ μπορεί να αποδώσει συγκρίσιμα αποτελέσματα με Galaxy Buds2 αξίας 150 ευρώ ή AirPods Pro 2 αξίας 249 ευρώ σε απλή ακρόαση μουσικής. Χωρίς noise cancellation και transparency mode, αλλά με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.

Αξιοπιστία χωρίς αστερίσκους

Τα ενσύρματα ακουστικά είτε λειτουργούν είτε όχι — δεν υπάρχει η ενδιάμεση κατάσταση με αποτυχημένο pairing, lag ή απότομη αποσύνδεση. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο: τα βάζεις και αρχίζει αμέσως η αναπαραγωγή.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι δεν απαιτούν φόρτιση. Τα TWS earbuds έχουν συνηθίσει τον κόσμο σε έναν ατέλειωτο κύκλο: φόρτισε τα earbuds, φόρτισε τη θήκη, παρακολούθησε τη μπαταρία να υποβαθμίζεται με τον καιρό. Τα ενσύρματα δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά. Επιπλέον, το καλώδιο λειτουργεί ως λυση στο πιο κλασικό πρόβλημα με τα TWS: το earbud που χάνεται και δεν ξαναβρίσκεται.

Το μικρόφωνο που κερδίζει παρά τη λογική

Τα ασύρματα ακουστικά επενδύουν σε AI απομόνωση φωνής, αλγόριθμους μείωσης θορύβου και wind suppression — και παρόλα αυτά οι κλήσεις συχνά πραγματοποιούνται με προβλήματα. Το inline μικρόφωνο ενός φθηνού ενσύρματου ακουστικού αποδίδει συχνά καλύτερα, απλώς λόγω σημείου τοποθέτησης: βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο στόμα και δεν επηρεάζεται από Bluetooth interference. Τα φυσικά κουμπιά ελέγχου στο καλώδιο λειτουργούν επίσης σταθερά, χωρίς τα ακούσια taps που φέρνουν τα touch controls.

3,5mm ή USB-C: ποια σύνδεση αξίζει

Κατά την επιλογή ενσύρματων ακουστικών υπάρχουν δύο επιλογές σύνδεσης. Το jack 3,5mm παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία: λειτουργεί με laptops, οθόνες, χειριστήριο PS5, smart ηχεία, USB μικρόφωνα και ακόμα με τα συστήματα ψυχαγωγίας αεροπλάνων. Το USB-C είναι πιο βολικό για σύγχρονα smartphones, αλλά περιορίζεται σε λιγότερες συσκευές. Για όσα smartphones δεν διαθέτουν jack, ο προσαρμογέας USB-C σε 3,5mm κοστίζει μερικά ευρώ και λύνει το ζήτημα αμέσως.

ΠΗΓΗ: Techblog.gr