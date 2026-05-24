Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΠωλείται ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος σε απίστευτη τιμή
LIKE ONLINE

Πωλείται ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος σε απίστευτη τιμή

 24.05.2026 - 09:56
Πωλείται ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος σε απίστευτη τιμή

Εάν έχετε ονειρευτεί ποτέ να αποκτήσετε ένα ιδιωτικό νησί, τώρα είναι η ώρα σας, καθώς η Μάκρη στις Εχινάδες στο Ιόνιο Πέλαγος βγήκε προς πώληση, για τιμή... ευκαιρία.

Το νησί, το οποίο έχει έκταση μόλις 0,983 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είχε βγει προς πώληση αρχικά το 2022 για περίπου 9,2 εκατομμύρια δολάρια, αλλά τώρα η τιμή του έπεσε μόλις στα 286.000 δολάρια.

Η ζητούμενη τιμή είναι χαμηλότερη από τη μέση τιμή ενός σπιτιού στις ΗΠΑ, η οποία μπορεί να αγγίξει τα 514.600 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Φυσικά, υπάρχει μια «παγίδα» για τον αγοραστή.

Όποιος αποφασίσει να αγοράσει το νησί, θα «κληρονομήσει» μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις και χρέη που συνοδεύουν την Μάκρη — συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από το ελληνικό κράτος τα οποία φτάνουν τα 23,2 εκατομμύρια δολάρια.

«Μια εξαιρετική τοποθεσία για πολυτελείς αποδράσεις»

Σε αντίθεση με άλλα ελληνικά νησιά, η Μάκρη δεν έχει επηρεαστεί από τον υπερτουρισμό — κυρίως επειδή είναι... ακατοίκητο. Ωστόσο, δεν ήταν πάντα έτσι. Η Μάκρη κάποτε ήταν ένα «διαμάντι» για τους διεθνείς επενδυτές, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Metro.

Το 2022, το νησί διατέθηκε προς πώληση για 9,2 εκατομμύρια δολάρια και προωθήθηκε από το Private Islands Inc., ως εξής: «Το νησί της Μάκρης έχει ίσως το πιο ώριμο πολεοδομικό καθεστώς μεταξύ των άλλων ιδιωτικών νησιών και του έχει χορηγηθεί ειδικός πολεοδομικός κανονισμός. Υπό πλήρη ανάπτυξη, θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα ξενοδοχείο με σουίτες 5 αστέρων και πολυτελείς ιδιωτικές βίλες».

 

Να σημειωθεί ότι η Μάκρη δεν βρίσκεται πλέον στην λίστα των νησιών που πωλούνται στο Private Islands Inc. Ωστόσο, εξακολουθεί να φιλοξενείται στον ιστότοπο Island Seeker, όπου το νησί πωλείται έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάκρη - Νησί

Η πώληση της Μάκρης δεν πήγε όπως είχε προγραμματιστεί και τώρα το νησί βγήκε σε δημοπρασία σε πολύ χαμηλότερη τιμή.

Η Μάκρη είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί των Εχινάδων και είναι ενταγμένο στο Natura 2000, ένα δίκτυο οικολογικής προστασίας για περιοχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η κατασκευή οποιουδήποτε είδους υποδομής στο νησί θα απαιτούσε έγκριση με προεδρικό διάταγμα.

Ουσιαστικά, η Μάκρη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως μόνο για γεωργικούς σκοπούς και θα χρειαστεί να εγκατασταθούν συστήματα ηλεκτρικού ρεύματοςύδρευσης και αποχέτευσης για να μπορέσει να είναι λειτουργικό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δε λέει να καλοκαιριάσει: Βροχές και καταιγίδες στο «μενού» - Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά
Όταν η ψήφος γράφει ιστορία: Το κοινοβουλευτικό ταξίδι της Κύπρου και το κρίσιμο στοίχημα του σήμερα
Η ώρα της κάλπης: Οι βουλευτικές εκλογές με τις πιο απρόβλεπτες μεταβλητές, σε μια εποχή αβεβαιότητας
Τι απαγορεύεται μέσα και έξω από τα εκλογικά κέντρα – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ψηφοφόροι
Από το 3,6% στην έδρα: Τα μυστικά της κατανομής και το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης νύχτας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πήγαν τελικά να ψηφίσουν οι πολίτες; Η εικόνα στις παραλίες - Δείτε φωτογραφίες

 24.05.2026 - 09:30
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Πήγαν ή όχι στις κάλπες; Τι απάντησαν πολίτες στο «Τ» - Τα μηνύματα που στέλνουν

 24.05.2026 - 10:19
LIVE: Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία – Κάλεσμα από πολιτικούς αρχηγούς για συμμετοχή

LIVE: Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία – Κάλεσμα από πολιτικούς αρχηγούς για συμμετοχή

Η Κύπρος ψηφίζει σήμερα για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, με το πολιτικό ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Το ThemaOnline σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τη διαδικασία των Βουλευτικών Εκλογών 2026, με συνεχή ενημέρωση για τη συμμετοχή, τις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών, τα πρώτα στοιχεία από τις κάλπες, την καταμέτρηση των ψήφων και τα αποτελέσματα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία – Κάλεσμα από πολιτικούς αρχηγούς για συμμετοχή

LIVE: Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία – Κάλεσμα από πολιτικούς αρχηγούς για συμμετοχή

  •  24.05.2026 - 06:23
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα – Έρχονται εξελίξεις στο Κυπριακό»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα – Έρχονται εξελίξεις στο Κυπριακό»

  •  24.05.2026 - 10:39
Η ώρα της κάλπης: Οι βουλευτικές εκλογές με τις πιο απρόβλεπτες μεταβλητές, σε μια εποχή αβεβαιότητας

Η ώρα της κάλπης: Οι βουλευτικές εκλογές με τις πιο απρόβλεπτες μεταβλητές, σε μια εποχή αβεβαιότητας

  •  24.05.2026 - 06:26
Βουλευτικές εκλογές 2026: Πού ψηφίζετε, τι χρειάζεστε και πώς μπαίνει σωστά ο σταυρός - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Βουλευτικές εκλογές 2026: Πού ψηφίζετε, τι χρειάζεστε και πώς μπαίνει σωστά ο σταυρός - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  24.05.2026 - 06:31
VIDEO: Πήγαν ή όχι στις κάλπες; Τι απάντησαν πολίτες στο «Τ» - Τα μηνύματα που στέλνουν

VIDEO: Πήγαν ή όχι στις κάλπες; Τι απάντησαν πολίτες στο «Τ» - Τα μηνύματα που στέλνουν

  •  24.05.2026 - 10:19
Στο «άψε σβήσε» ψήφισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Η εξήγηση που έδωσε - Έτσι αποφάσισε για την ψήφο του

Στο «άψε σβήσε» ψήφισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Η εξήγηση που έδωσε - Έτσι αποφάσισε για την ψήφο του

  •  24.05.2026 - 11:01
Πήγαν τελικά να ψηφίσουν οι πολίτες; Η εικόνα στις παραλίες - Δείτε φωτογραφίες

Πήγαν τελικά να ψηφίσουν οι πολίτες; Η εικόνα στις παραλίες - Δείτε φωτογραφίες

  •  24.05.2026 - 09:30
Αυτός ο υποψήφιος πήγε με...κεράσματα στην κάλπη: Το παράπονο που εξέφρασε - Δείτε βίντεο

Αυτός ο υποψήφιος πήγε με...κεράσματα στην κάλπη: Το παράπονο που εξέφρασε - Δείτε βίντεο

  •  24.05.2026 - 10:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα