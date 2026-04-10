ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Έστησαν μπλόκο και τον «έπιασαν»: 57χρονος μπλεγμένος σε υπόθεση διακίνησης μεταναστών

 10.04.2026 - 15:50
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικίας 57 ετών, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση υποβοήθησης της εισόδου, διέλευσης και παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, υπηκόων τρίτης χώρας.

Τον 57χρονο εντόπισαν και ανέκοψαν για έλεγχο, μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών, στην περιοχή Αθηαίνου και Κόσιης, όπου αυτός οδηγούσε αυτοκίνητο σε χωμάτινο δρόμο, κατευθυνόμενος προς τον δρόμο Αθηαίνου-Λάρνακας, γύρω στις 8.00 χθες το βράδυ. Στο όχημα επέβαιναν και δύο άντρες ηλικίας 17 και 18 ετών, υπήκοοι τρίτης χώρας.

Τα μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν τον 57χρονο οδηγό για έλεγχο, αφού είχαν νωρίτερα αντιληφθεί το αυτοκίνητο του, να οδηγείται στον χωμάτινο δρόμο, με τον οδηγό του να σταθμεύει στην περιοχή για μερικά λεπτά και στη συνέχεια να αναχωρεί οδηγώντας το όχημα προς τον δρόμο Αθηαίνου-Λάρνακας.

Ο 57χρονος και οι 17χρονος και 18χρονος οδηγήθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Αθηαίνου, όπου από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι, οι 17χρονος και 18χρονος, βρίσκονται παράνομα στη Δημοκρατία. Αυτοί μεταφέρθηκαν σε Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας στην επαρχία Λευκωσίας, ενώ για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης υποβοήθησης, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του 57χρονου, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Το πρωί ο 57χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα εξαήμερης κράτησης.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αθηαίνου διερευνά την υπόθεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεγάλη Παρασκευή: Η κορύφωση του Θείου Δράματος – Τα έθιμα, η Αποκαθήλωση και οι μεγάλες συναντήσεις Επιταφίων
Ο καιρός της Λαμπρής: Με τι συνθήκες θα ψήσουμε σούβλα – Πότε υποχωρούν τα σύννεφα
Τρόμος στην άσφαλτο: Οδηγός σε πετούσε πέτρες σε διερχόμενα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο – Δείτε φωτογραφία
Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου το Πάσχα: Τι ισχύει για καταστήματα και εστιατόρια - Αναλυτικά το ωράριο
Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Πώς ο Ρόμπερτ Πάουελ πήρε τον ρόλο από τον Αλ Πατσίνο και τον Ντάστιν Χόφμαν
Καύσιμα: Με τι τιμές θα κάνουμε Πάσχα - Πότε αναμένονται μειώσεις - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια

 

 

 

LIVE: Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, «παραβίασαν την εκεχειρία» λέει η Χεζμπολάχ και απαντά με ρουκέτες

LIVE: Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, «παραβίασαν την εκεχειρία» λέει η Χεζμπολάχ και απαντά με ρουκέτες

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, όπου στις επιθέσεις της Τετάρτης σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι, ανάμεσά τους 33 παιδιά. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι Ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, «παραβίασαν την εκεχειρία» λέει η Χεζμπολάχ και απαντά με ρουκέτες

LIVE: Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, «παραβίασαν την εκεχειρία» λέει η Χεζμπολάχ και απαντά με ρουκέτες

  •  10.04.2026 - 12:06
Βανδάλισαν αφίσες υποψηφίων του ΑΚΕΛ – «Απόλυτος ξεπεσμός»

Βανδάλισαν αφίσες υποψηφίων του ΑΚΕΛ – «Απόλυτος ξεπεσμός»

  •  10.04.2026 - 16:06
Φρίκη στον Πύργο: Τουλάχιστον 3 μήνες έκαιγαν και δάγκωναν 10 μηνών κοριτσάκι - Στη φυλακή η μητέρα του βρέφους

Φρίκη στον Πύργο: Τουλάχιστον 3 μήνες έκαιγαν και δάγκωναν 10 μηνών κοριτσάκι - Στη φυλακή η μητέρα του βρέφους

  •  10.04.2026 - 13:08
Έστησαν μπλόκο και τον «έπιασαν»: 57χρονος μπλεγμένος σε υπόθεση διακίνησης μεταναστών

Έστησαν μπλόκο και τον «έπιασαν»: 57χρονος μπλεγμένος σε υπόθεση διακίνησης μεταναστών

  •  10.04.2026 - 15:50
Σαν κέντημα στο χέρι: Η Κύπρος υποκλίνεται στην ομορφιά των φετινών Επιταφίων

Σαν κέντημα στο χέρι: Η Κύπρος υποκλίνεται στην ομορφιά των φετινών Επιταφίων

  •  10.04.2026 - 13:58
Πρωταράς: Έκανε «γυαλιά-καρφιά» τα νέα πασαλάκια και έγινε καπνός – Τον «τσάκωσαν» μετά από καταδίωξη – Δείτε φωτογραφίες

Πρωταράς: Έκανε «γυαλιά-καρφιά» τα νέα πασαλάκια και έγινε καπνός – Τον «τσάκωσαν» μετά από καταδίωξη – Δείτε φωτογραφίες

  •  10.04.2026 - 13:37
Φειδίας Παναγιώτου: Το viral «σαμποτάζ» στα γενέθλιά του – Πήγε να χαλάσει την έκπληξη της Στυλιάνας - Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: Το viral «σαμποτάζ» στα γενέθλιά του – Πήγε να χαλάσει την έκπληξη της Στυλιάνας - Δείτε βίντεο

  •  10.04.2026 - 12:54
Συνελήφθη στην Λάρνακα 36χρονος που καταζητείτο στην Τουρκία – Παρουσιαζόταν ως «μεταφυσικός» για να αποσπά χρήματα

Συνελήφθη στην Λάρνακα 36χρονος που καταζητείτο στην Τουρκία – Παρουσιαζόταν ως «μεταφυσικός» για να αποσπά χρήματα

  •  10.04.2026 - 11:18

