Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κακός χαμός: Στο νοσοκομείο 11χρονος από κροτίδα - Έριχναν πέτρες και έσπασαν τζάμι περιπολικού - Έβριζαν αστυνομικούς

 12.04.2026 - 08:58
Κακός χαμός: Στο νοσοκομείο 11χρονος από κροτίδα - Έριχναν πέτρες και έσπασαν τζάμι περιπολικού - Έβριζαν αστυνομικούς

Με εντατικοποιημένες περιπολίες και ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, συνεχίστηκαν, οι δράσεις της Αστυνομίας για την πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανάμματος λαμπρατζιών και φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας περίπολα της Αστυνομίας σε συνεργασία με μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιθεώρησαν μεγάλο αριθμό χώρων ανάμματος λαμπρατζιάς, καθώς και άλλους ανοιχτούς χώρους όπου παρατηρήθηκε συγκέντρωση ξυλείας για άναμμα φωτιάς. Από τους χώρους αυτούς απομακρύνθηκε ξυλεία και επικίνδυνα υλικά, σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, διενεργήθηκαν αυξημένες περιπολίες σε όλες τις επαρχίες, ενώ τα μέλη της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο αριθμό περιστατικών ανάμματος φωτιάς και ρίψης κροτίδων.

Στη Λευκωσία, μέλη της Αστυνομίας δέχθηκαν πετροβολισμό από νεαρά πρόσωπα, στην περιοχή Λατσιών, όταν ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό ανάμματος φωτιάς σε κάδους απορριμμάτων. Από τον πετροβολισμό προκλήθηκε ζημιά στο τζάμι του περιπολικού οχήματος. Γύρω στις 6:00π.μ. σήμερα κατά τη διάρκεια ελέγχου νεαρών προσώπων, σε ανοιχτό χώρο στον Στρόβολο, μέλη της Αστυνομίας συνέλαβαν 16χρονο, για τα αυτόφωρα αδικήματα της δημόσιας εξύβρισης, της πρόκλησης ανησυχίας και της αντίστασης κατά τη σύλληψη.

Στην επαρχία Πάφου, η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες τραυματισμού 11χρονου από κροτίδα. Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη θλαστικό τραύμα στη δεξιά παλάμη και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Στην επαρχία Λεμεσού, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 15 και 16 ετών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν συνολικά 30 κροτίδες.

Οι δράσεις της Αστυνομία για πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών συνεχίζονται με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση «Σάντυ»: Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία για την έρευνα στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη - «Δεν υπάρχει στοχοποίηση προσώπων»

 12.04.2026 - 08:44
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου - Σε ποιους θα πούμε Χρόνια Πολλά

 12.04.2026 - 09:16
Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο

Συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες των ομάδων διάσωσης, αναζητώντας εγκλωβισμένους στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στη Λεμεσό με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο

  •  12.04.2026 - 08:27
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 23χρονη - Ανατράπηκε το όχημα της στον αυτοκινητόδρομο

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 23χρονη - Ανατράπηκε το όχημα της στον αυτοκινητόδρομο

  •  12.04.2026 - 09:20
LIVE: Χωρίς συμφωνία οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων - Οι ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν τις «παράλογες απαιτήσεις» τους, λέει η Τεχεράνη

LIVE: Χωρίς συμφωνία οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων - Οι ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν τις «παράλογες απαιτήσεις» τους, λέει η Τεχεράνη

  •  12.04.2026 - 07:30
Υπόθεση «Σάντυ»: Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία για την έρευνα στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη - «Δεν υπάρχει στοχοποίηση προσώπων»

Υπόθεση «Σάντυ»: Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία για την έρευνα στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη - «Δεν υπάρχει στοχοποίηση προσώπων»

  •  12.04.2026 - 08:44
Κακός χαμός: Στο νοσοκομείο 11χρονος από κροτίδα - Έριχναν πέτρες και έσπασαν τζάμι περιπολικού - Έβριζαν αστυνομικούς

Κακός χαμός: Στο νοσοκομείο 11χρονος από κροτίδα - Έριχναν πέτρες και έσπασαν τζάμι περιπολικού - Έβριζαν αστυνομικούς

  •  12.04.2026 - 08:58
Με βροχές και καταιγίδες θα ψήνουν σούβλα σε αυτές τις περιοχές: Πότε επιστρέφει η σκόνη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Με βροχές και καταιγίδες θα ψήνουν σούβλα σε αυτές τις περιοχές: Πότε επιστρέφει η σκόνη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  12.04.2026 - 08:11
Τσούγκρισμα αυγών το Πάσχα: Τι συμβολίζει το ξεχωριστό έθιμο

Τσούγκρισμα αυγών το Πάσχα: Τι συμβολίζει το ξεχωριστό έθιμο

  •  12.04.2026 - 07:47
Πασχαλινό αντάμωμα σε αυτά τα κυπριακά χωριά - Μουσική, παραδοσιακά παιχνίδια και πολύ γλέντι - Όλες οι πληροφορίες

Πασχαλινό αντάμωμα σε αυτά τα κυπριακά χωριά - Μουσική, παραδοσιακά παιχνίδια και πολύ γλέντι - Όλες οι πληροφορίες

  •  12.04.2026 - 07:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα