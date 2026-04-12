Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου - Σε ποιους θα πούμε Χρόνια Πολλά

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Αναστάσιος, Αναστασία, Λάμπρος, Λαμπρινή, Ανέστης, Ανεστούλα, Πασχάλης, Ακάκιος, Κάχι, Κάκι, Ανθούσα

12 Απριλίου γιορτή: Ποιος γιορτάζει σήμερα;

Κυριακή του Πάσχα

Η Κυριακή του Πάσχα είναι κινητή γιορτή και κάθε χρόνο γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο της εαρινής Ισημερίας.

Αποτελεί το κέντρο του εκκλησιαστικού έτους και την πιο σημαντική γιορτή της Χριστιανοσύνης, αφού τιμάται η ένδοξη Ανάσταση του Ιησού Χριστού μετά τον Σταυρό και την Ταφή Του, που χάρισε στους ανθρώπους τη λύτρωση από τα δεσμά του θανάτου.

Τα έθιμα της ημέρας είναι πλούσια, με τους ανθρώπους να εύχονται ο ένας στον άλλον "Χριστός Ανέστη" και να συγκεντρώνονται για το σούβλισμα του αρνιού, το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών και για γλέντι γύρω από το γιορτινό τραπέζι.

Το απόγευμα στις εκκλησίες τελείται ο Εσπερινός της Αγάπης, όπου το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε πολλές γλώσσες, συμβολίζοντας τον οικουμενικό χαρακτήρα της Ανάστασης.