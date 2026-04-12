Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου - Σε ποιους θα πούμε Χρόνια Πολλά
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου - Σε ποιους θα πούμε Χρόνια Πολλά

 12.04.2026 - 09:16
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου - Σε ποιους θα πούμε Χρόνια Πολλά

Σήμερα, Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η Ανάσταση του Ιησού Χριστού και παράλληλα η μνήμη του Οσίου Ακακίου Καυσοκαλυβίτου, της Οσίας Ανθούσας και του Οσίου Βασιλείου του Ομολογητού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Αναστάσιος, Αναστασία, Λάμπρος, Λαμπρινή, Ανέστης, Ανεστούλα, Πασχάλης, Ακάκιος, Κάχι, Κάκι, Ανθούσα

12 Απριλίου γιορτή: Ποιος γιορτάζει σήμερα;

Κυριακή του Πάσχα

Η Κυριακή του Πάσχα είναι κινητή γιορτή και κάθε χρόνο γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο της εαρινής Ισημερίας.

Αποτελεί το κέντρο του εκκλησιαστικού έτους και την πιο σημαντική γιορτή της Χριστιανοσύνης, αφού τιμάται η ένδοξη Ανάσταση του Ιησού Χριστού μετά τον Σταυρό και την Ταφή Του, που χάρισε στους ανθρώπους τη λύτρωση από τα δεσμά του θανάτου.

Τα έθιμα της ημέρας είναι πλούσια, με τους ανθρώπους να εύχονται ο ένας στον άλλον "Χριστός Ανέστη" και να συγκεντρώνονται για το σούβλισμα του αρνιού, το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών και για γλέντι γύρω από το γιορτινό τραπέζι.

Το απόγευμα στις εκκλησίες τελείται ο Εσπερινός της Αγάπης, όπου το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε πολλές γλώσσες, συμβολίζοντας τον οικουμενικό χαρακτήρα της Ανάστασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 23χρονη - Ανατράπηκε το όχημα της στον αυτοκινητόδρομο
Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες
Οι πασχαλινές ταινίες και μίνι σειρές που δεν πρέπει να χάσετε -Δείτε trailers
Με βροχές και καταιγίδες θα ψήνουν σούβλα σε αυτές τις περιοχές: Πότε επιστρέφει η σκόνη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Πασχαλινό αντάμωμα σε αυτά τα κυπριακά χωριά - Μουσική, παραδοσιακά παιχνίδια και πολύ γλέντι - Όλες οι πληροφορίες

 

 

 

Κακός χαμός: Στο νοσοκομείο 11χρονος από κροτίδα - Έριχναν πέτρες και έσπασαν τζάμι περιπολικού - Έβριζαν αστυνομικούς

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 23χρονη - Ανατράπηκε το όχημα της στον αυτοκινητόδρομο

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο

Συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες των ομάδων διάσωσης, αναζητώντας εγκλωβισμένους στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στη Λεμεσό με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 23χρονη - Ανατράπηκε το όχημα της στον αυτοκινητόδρομο

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 23χρονη - Ανατράπηκε το όχημα της στον αυτοκινητόδρομο

LIVE: Χωρίς συμφωνία οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων - Οι ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν τις «παράλογες απαιτήσεις» τους, λέει η Τεχεράνη

LIVE: Χωρίς συμφωνία οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων - Οι ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν τις «παράλογες απαιτήσεις» τους, λέει η Τεχεράνη

Υπόθεση «Σάντυ»: Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία για την έρευνα στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη - «Δεν υπάρχει στοχοποίηση προσώπων»

Υπόθεση «Σάντυ»: Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία για την έρευνα στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη - «Δεν υπάρχει στοχοποίηση προσώπων»

Κακός χαμός: Στο νοσοκομείο 11χρονος από κροτίδα - Έριχναν πέτρες και έσπασαν τζάμι περιπολικού - Έβριζαν αστυνομικούς

Κακός χαμός: Στο νοσοκομείο 11χρονος από κροτίδα - Έριχναν πέτρες και έσπασαν τζάμι περιπολικού - Έβριζαν αστυνομικούς

Με βροχές και καταιγίδες θα ψήνουν σούβλα σε αυτές τις περιοχές: Πότε επιστρέφει η σκόνη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Με βροχές και καταιγίδες θα ψήνουν σούβλα σε αυτές τις περιοχές: Πότε επιστρέφει η σκόνη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Τσούγκρισμα αυγών το Πάσχα: Τι συμβολίζει το ξεχωριστό έθιμο

Τσούγκρισμα αυγών το Πάσχα: Τι συμβολίζει το ξεχωριστό έθιμο

Πασχαλινό αντάμωμα σε αυτά τα κυπριακά χωριά - Μουσική, παραδοσιακά παιχνίδια και πολύ γλέντι - Όλες οι πληροφορίες

Πασχαλινό αντάμωμα σε αυτά τα κυπριακά χωριά - Μουσική, παραδοσιακά παιχνίδια και πολύ γλέντι - Όλες οι πληροφορίες

