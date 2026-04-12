Φωτιές σε δύο σπίτια από από αναμμένα κεριά το βράδυ της Ανάστασης - Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

 12.04.2026 - 09:50
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 104 περιστατικά,76 πυρκαγιές, 23 ειδικές εξυπηρετήσεις, και 5 ψευδής κλήσεις. Από τις 76 πυρκαγιές οι 42 αφορούσαν το έθιμο της λαμπρατζιάς και οι οποίες εκδηλώθηκαν (Λευκωσία 18, Λεμεσό 6, Λάρνακα 12, Πάφος 3, Άμμόχωστο 2 και ΕΜΑΚ 1).

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, για το 24ώρο άξια αναφοράς είχαμε: Στις 10:48 ανταπόκριση για πυρκαγιά σε υποστατικό σε χώρο αγροτεμαχίου στην περιοχή Σοφτάδες, Λάρνακας Από την πυρκαγιά και την θερμότητα το υποστατικό και το περιεχόμενο του έπαθαν εκτεταμένες ζημιές. Φαίνεται το υποστατικό να μην ήταν σε χρήση. Ανταποκρίθηκαν: 2 πυροσβεστικά οχήματα Αιτία: Τα αίτια παρεμένουν άγνωστα, η διερεύνηση συνεχίζεται.

Στις 13:47 υπήρξε η πτώση διώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αισχύλου στην Γερμασόγεια. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν δυο παγιδευμένα άτομα καθώς και ένας σκύλος Ανταποκρίθηκαν: 12 Στελεχωμένα οχήματα με ομάδες των πυροσβεστικών σταθμών Λεμεσού, ομάδες της ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ομάδα ΣμηΕα. Άλλες υπηρεσίες : -Πολιτική Άμυνα :Ομάδες drone και μια μονάδα υποστυλωμάτων -Υπηρεσία ασθενοφόρων -Ε.Ο.Α Λεμεσού -Αστυνομία -Δήμος Γερμασόγειας -Επαρχιακή διοίκηση : Πολιτικός μηχανικός -Α.Η.Κ

Στις 15:02 ανταπόκριση του πυροσβεστικού σταθμού Υπαίθρου Πύργου για πυρκαγιά σε εν κινήσει όχημα στο δρόμο μεταξύ των Κοινοτήτων Αγ. Βαρβάρας προς Κάμπο της Τσακίστρας της επαρχίας Πάφου.Από την πυρκαγιά και την θερμότητα το όχημα έπαθε εκτεταμένες Ζημιές.Ο οδηγός και ο συνοδηγός (ηλικιωμένο ζευγάρι) εξήλθαν του οχήματος και δεν κινδύνευσαν. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς Ανταποκρίθηκαν: Πυροσβεστική:1 πυροσβεστικό όχημα. Τμήμα Δασών: 3 πυροσβεστικά Οχήματα Αιτία: Μηχανικό/ηλεκτρικό πρόβλημα. Ευχαριστούμε το Τμήμα Δασών για την υποστήριξη.

Στις 02:10 ανταπόκριση για Τροχαία σύγκρουση παρά τον κυκλικό κόμβο Κονιών στην Πάφο. Ιδιωτικό όχημα παρέκκλινε της πορείας του και ανατράπηκε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων περίπου. Ένας τραυματίας απεγκλωβίστηκε με την χρήση υδραυλικής διασωστικής εξάρτυσης σε συνεργεία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Πάφου. Ανταποκρίθηκαν: Ομάδα και όχημα διάσωσης. 

Στις 03:20 ανταπόκριση για πυρκαγιά σε κουζίνα ιδιωτικής διώροφης οικίας στα Κάτω Πολεμίδια. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από κερί στον πάγκο της κουζίνας και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό της κουζίνας. Από τον καπνό και την θερμότητα επηρεάστηκε η βαφή και η ηλεκτρική εγκατάσταση ολόκληρης της οικίας. Οι ένοικοι της οικίας την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρισκόταν εντός της οικίας και μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά εξήλθαν πριν την άφιξη της Π.Υ. και είναι καλά στην υγεία τους. Ανταποκρίθηκαν: 2 Στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Στις 03:43 ανταπόκριση για πυρκαγιά σε ακινητοποιημένη βάρκα μήκους 17 ποδών περίπου στο συνοικισμό Κοφίνου. Από την πυρκαγιά η βάρκα καθώς και 2 εξωλέμβιες μηχανές έπαθανεκτεταμένες ζημιές. Ανταποκρίθηκαν: 2 Στελεχωμένα οχήματα από ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στις 05:26 ανταπόκριση για πυρκαγιά σε κουζίνα ιδιωτικής διώροφης οικίας στα Λειβάδια Λάρνακας. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από κερί στον πάγκο της κουζίνας και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό της κουζίνας. Από τον καπνό και την θερμότητα επηρεάστηκε η βαφή και η ηλεκτρική εγκατάσταση ολόκληρης της οικίας. Οι δύο ένοικοι της οικίας την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρισκόταν εντός της οικίας και εισέπνευσαν καπνό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά τους στο Νοσοκομείο. Ανταποκρίθηκαν: 2 Στελεχωμένα οχήματα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά την εβδομάδα που μας πέρασε από τις 06:00 της Κυριακής 05/04/2026 μέχρι τις 06:00 της Κυριακής 12/04/2026 σε 373 περιστατικά.

