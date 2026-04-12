Εκλογές σήμερα στην Ουγγαρία: Τέλος της μακρόχρονης διακυβέρνησης Ορμπάν ή πέμπτη θητεία;
Εκλογές σήμερα στην Ουγγαρία: Τέλος της μακρόχρονης διακυβέρνησης Ορμπάν ή πέμπτη θητεία;

 12.04.2026 - 09:47
Οι Ούγγροι άρχισαν σήμερα να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές οι οποίες μπορεί να τερματίσουν την επί 16 χρόνια διακυβέρνηση της Ουγγαρίας από τον Βίκτορ Ορμπάν ή να τον διατηρήσουν για μια πέμπτη θητεία στην εξουσία, διαδικασία που θεωρείται η πιο σημαντική μετά την μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία το 1989.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 06:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδος) και αναμένεται να κλείσουν στις 19:00 τοπική ώρα.

Οι περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στη χώρα, όπως και οι πάνω από 500.000 άλλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε κόμματα, με ισχύον μεικτό πλειοψηφικό σύστημα το οποίο ευνοεί σε μεγάλο βαθμό το κυβερνών κόμμα του Ορμπάν, το Fidesz.

Τα ινστιτούτα που πρόσκεινται στον απερχόμενο πρωθυπουργό προβλέπουν νίκη του συνασπισμού του Fidesz-KDNP. Ωστόσο τα σημάδια νευρικότητας ήταν εμφανή στους κόλπους του Fidesz, το οποίο έχει τη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη αυτήν την εβδομάδα εξαίροντας τον Βίκτορ Ορμπάν και επικρίνοντας ανάμειξη «γραφειοκρατών των Βρυξελλών», αλλά και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος πολλαπλασίασε τα μηνύματα υποστήριξής του, δεσμευόμενος την Παρασκευή να θέσει την «οικονομική ισχύ» των ΗΠΑ στην υπηρεσία του Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος έχει, σύμφωνα με τον ίδιο, την ικανότητα να ενσαρκώσει τον αγώνα κατά της μετανάστευσης και της υπεράσπισης του «δυτικού πολιτισμού».

Ορμπάν στο τιμόνι για 16 χρόνια

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ορμπάν, ο οποίος επιδιώκει άλλη μια θητεία ύστερα από 16 χρόνια στην εξουσία, έχει, σύμφωνα με τους επικριτές του, αναγάγει τη χώρα του των 9,5 εκατομμυρίων κατοίκων σε πρότυπο ανελεύθερης δημοκρατίας.

Η τροχιά στην οποία έχει θέσει τη Βουδαπέστη την έχει φέρει σε πορεία σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου ο Ούγγρος ηγέτης είναι επίσης προσκείμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει συχνά επικρίνει τις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας, που εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

Μολονότι οι Βρυξέλλες έχουν αποφύγει να εκφραστούν ανοιχτά για τις εκλογές, «τα περισσότερα κράτη μέλη θα χαίρονταν αν απαλλάσσονταν από τον Ορμπάν», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης, τον οποίο επικαλέστηκε το AFP, σύμφωνα με τον οποίο «η υπομονή έχει φτάσει στα όριά της».

Απέναντί του ο 62χρονος απερχόμενος πρωθυπουργός έχει τον πρώην σύμμαχό του, τον 45χρονο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος κατάφερε να συγκροτήσει ένα αντιπολιτευόμενο κίνημα γύρω από το κεντροδεξιό κόμμα του, το Tisza, το οποίο δημοσκοπήσεις ανεξάρτητων ινστιτούτων έδειξαν ότι έχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσει τις εκλογές.

Αφού ήρθε σε ρήξη με τον Ορμπάν στις αρχές του 2024, ο Μαγιάρ ίδρυσε το Tisza και επιδόθηκε σε ακατάπαυστη εκστρατεία σε όλη τη χώρα, πέραν των μεγάλων πόλεων, σε μικρότερα αστικά κέντρα και χωριά.

Επεδίωξε να παρουσιαστεί ως προσιτός και σε επαφή με τους απλούς ψηφοφόρους, αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες σε μια χώρα που παλεύει με οικονομική στασιμότητα.

Με την υπόσχεσή του για αλλαγή, ο Μαγιάρ προσήλκυσε μεγάλη υποστήριξη από ευρεία τμήματα του πληθυσμού και έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι μπορεί να κερδίσει τον πρώην μέντορά του.

Δεν θα υπάρξουν δημοσκοπήσεις κατά την έξοδο από τις κάλπες (exit polls) ή στατιστικές προβολές για το αποτέλεσμα την ημέρα των εκλογών. Ωστόσο μερικά αποτελέσματα που αναμένεται να δείξουν την τάση αναμένονται αργά το βράδυ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

13χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από δάγκωμα οχιάς στη Σύρο

Φωτιές σε δύο σπίτια από από αναμμένα κεριά το βράδυ της Ανάστασης - Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες των ομάδων διάσωσης, αναζητώντας εγκλωβισμένους στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στη Λεμεσό με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων.

  •  12.04.2026 - 08:27
