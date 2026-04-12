Στιγμές τρόμου για ζεύγος ηλικιωμένων: Άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο τους ενώ ήταν εν κινήσει

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 12.04.2026 - 14:27
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου σε όχημα που βρισκόταν εν κινήσει στον δρόμο μεταξύ των κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας προς Κάμπο της Τσακίστρας της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Ανδρέα Κεττή, στις 15:02 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου ανταποκρίθηκε ο πυροσβεσικός σταθμός υπαίθρου Πύργου για πυρκαγιά σε εν κινήσει όχημα στο δρόμο μεταξύ των κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας προς Κάμπο της Τσακίστρας της επαρχίας Πάφο.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές. Ο οδηγός και ο συνοδηγός (πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι) εξήλθαν του οχήματος και δεν κινδύνευσαν.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκαν 1 πυροσβεστικό όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και 3 από το Τμήμα Δασών. Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η φωτιά προκλήθηκε από μηχανικό ηλεκτρικό πρόβλημα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στην Αϊτή: Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα σε δημοφιλές αξιοθέατο - Βίντεο από το σημείο

 12.04.2026 - 14:24
Επόμενο άρθρο

Το παρακάνατε στο πασχαλινό τραπέζι με το φαγητό; Αυτοί είναι οι γρηγορότεροι τρόποι για καλύτερη πέψη - Το απόλυτο κυπριακό «μυστικό»

 12.04.2026 - 14:41
BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα