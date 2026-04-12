Τραγωδία στην Αϊτή: Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα σε δημοφιλές αξιοθέατο - Βίντεο από το σημείο

 12.04.2026 - 14:24
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ποδοπατήματος επισκεπτών σε πολύ δημοφιλές αξιοθέατο στη βόρεια Αϊτή χθες Σάββατο, σύμφωνα με τις αρχές και δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης της χώρας της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με τον Ζαν Ανρί Πετί, επικεφαλής της πολιτικής προστασίας στον αϊτινό νομό του βορρά, η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Citadelle Laferrière, οχυρό των αρχών του 19ου αιώνα, που είχε ανεγερθεί λίγο καιρό αφού η Αϊτή απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία.

Μεγάλος αριθμός επισκεπτών είχε συγκεντρωθεί στο φρούριο, στον δήμο Μιλό (βόρεια), σημείωσε σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Le Nouvelliste.

Το φρούριο αυτό, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς με βάση τον κατάλογο της UNESCO, οικοδομήθηκε από απελεύθερους σκλάβους και θεωρείται σύμβολο του αγώνα των Αϊτινών για την ανεξαρτησία.

 

Ο αϊτινός πρωθυπουργός Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ εξέφρασε τα «ειλικρινή συλλυπητήρια» της κυβέρνησης στις οικογένειες των θυμάτων -στην πλειονότητά τους πρόκειται για νέους ανθρώπους-, υποσχόμενος «αλληλεγγύη» σε αυτές «τις στιγμές θλίψης και δεινών», σύμφωνα με ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.

Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, πρόσθεσε.

Κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι όσο διενεργείται έρευνα για την τραγωδία αυτή.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει βυθισμένη σε πολυδιάστατη κρίση -ασφαλείας, πολιτική, ανθρωπιστική- για χρόνια.

Υπέστη εξάλλου βαριά χτυπήματα από διάφορες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων εκρήξεων σε δεξαμενές καυσίμων το 2024 και το 2021 -24 και 90 νεκροί αντίστοιχα-, καθώς και από τον ισχυρό σεισμό του 2021 με πάνω από 2.000 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Έπεσε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων το αυτοκίνητο της 23χρονης που δίνει μάχη - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες
Οι πασχαλινές ταινίες και μίνι σειρές που δεν πρέπει να χάσετε -Δείτε trailers
Με βροχές και καταιγίδες θα ψήνουν σούβλα σε αυτές τις περιοχές: Πότε επιστρέφει η σκόνη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Πασχαλινό αντάμωμα σε αυτά τα κυπριακά χωριά - Μουσική, παραδοσιακά παιχνίδια και πολύ γλέντι - Όλες οι πληροφορίες

 

 

 

Τραγωδία στον Βόλο τα ξημερώματα του Πάσχα - Νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής

Στιγμές τρόμου για ζεύγος ηλικιωμένων: Άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο τους ενώ ήταν εν κινήσει

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Κραυγές και πανικός δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση κτιρίου - «Έπεσε πόμπα» - Σοκαριστικό βίντεο

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Κραυγές και πανικός δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση κτιρίου - «Έπεσε πόμπα» - Σοκαριστικό βίντεο

Τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση κτιρίου στη Λεμεσό καταγράφονται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποκαλύπτει τον πανικό και τις απεγνωσμένες κραυγές για βοήθεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Κραυγές και πανικός δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση κτιρίου - «Έπεσε πόμπα» - Σοκαριστικό βίντεο

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Κραυγές και πανικός δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση κτιρίου - «Έπεσε πόμπα» - Σοκαριστικό βίντεο

  •  12.04.2026 - 12:23
Σοβαρό τροχαίο: Έπεσε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων το αυτοκίνητο της 23χρονης που δίνει μάχη - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σοβαρό τροχαίο: Έπεσε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων το αυτοκίνητο της 23χρονης που δίνει μάχη - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

  •  12.04.2026 - 11:24
LIVE: «Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς από τις διαπραγματεύσεις – Αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

LIVE: «Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς από τις διαπραγματεύσεις – Αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

  •  12.04.2026 - 14:29
Ο Ερντογάν απείλησε με εισβολή το Ισραήλ: «Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»

Ο Ερντογάν απείλησε με εισβολή το Ισραήλ: «Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»

  •  12.04.2026 - 15:00
Στιγμές τρόμου για ζεύγος ηλικιωμένων: Άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο τους ενώ ήταν εν κινήσει

Στιγμές τρόμου για ζεύγος ηλικιωμένων: Άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο τους ενώ ήταν εν κινήσει

  •  12.04.2026 - 14:27
Χριστός εξανέστη!

Χριστός εξανέστη!

  •  12.04.2026 - 12:19
Στιγμές τρόμου για ζεύγος ηλικιωμένων: Άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο τους ενώ ήταν εν κινήσει

Στιγμές τρόμου για ζεύγος ηλικιωμένων: Άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο τους ενώ ήταν εν κινήσει

  •  12.04.2026 - 14:27
Πάσχα 2026: Έτσι πέρασαν την Ανάσταση οι celebrities - Οι ευχές & τα εντυπωσιακά καρέ στα social media

Πάσχα 2026: Έτσι πέρασαν την Ανάσταση οι celebrities - Οι ευχές & τα εντυπωσιακά καρέ στα social media

  •  12.04.2026 - 13:13

