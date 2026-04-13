Μήνυμα ΠτΔ σε Μάγιαρ - «Αναμένω με ενδιαφέρον να συνεργαστούμε στενά»
Μήνυμα ΠτΔ σε Μάγιαρ - «Αναμένω με ενδιαφέρον να συνεργαστούμε στενά»

 13.04.2026 - 07:45
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνεχάρη τον Péter Magyar για τη νίκη του στις εκλογές, εκφράζοντας την προσδοκία για στενή και εποικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της κοινής δράσης για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα ενόψει και της επικείμενης κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με στόχο μια πιο ισχυρή, ασφαλή και ενιαία Ευρώπη με ουσιαστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη για μια πιο αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.

 

