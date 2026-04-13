Έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι 17 οδηγοί, κατασχέθηκαν επτά οχήματα - Προχώρησε σε δύο συλλήψεις η Αστυνομία
Έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι 17 οδηγοί, κατασχέθηκαν επτά οχήματα - Προχώρησε σε δύο συλλήψεις η Αστυνομία

 13.04.2026 - 07:41
Συνεχίζονται οι δράσεις της Αστυνομίας ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων. Συγκεκριμένα στην επαρχία Πάφου, ένα πρόσωπο συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί με στερημένη άδεια οδηγού ενώ εναντίον του εκκρεμούσαν επίσης και εντάλματα προστίμου, ενώ στην επαρχία Αμμοχώστου ένα άλλο πρόσωπο συνελήφθη για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 625 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 766 οδηγοί και επιβάτες. Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, καταγγέλθηκαν 93 οδηγοί για διάφορες παραβάσεις τροχαίας εκ των οποίων οι 17 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ άλλες δύο για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν 41 έλεγχοι σε υποστατικά ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εφτά οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

