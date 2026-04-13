Νέα τοποθέτηση Αστυνομίας για καταγγελίες Δρουσιώτη - «Όλοι να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στη Δικαιοσύνη»

Στο παρόν στάδιο, αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και λαμβάνονται οι αναγκαίες καταθέσεις, με σκοπό την πλήρη και αντικειμενική διερεύνηση της υπόθεσης.
Η Αστυνομία δεν πρόκειται να προβεί σε δημόσιο σχολιασμό αναφορών ή τοποθετήσεων που σχετίζονται με την υπόθεση, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της ανεπηρέαστης πορείας των ερευνών.
Οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση θα δοθεί μόνο εφόσον προκύψουν ουσιαστικές εξελίξεις και στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται στο πλαίσιο της διερεύνησης.
Η Αστυνομία Κύπρου καλεί όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό προς τις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.