Πρόεδρος ΕΟΑ Λεμεσού: «Κηρύξαμε επικίνδυνο το κτίριο στη Γερμασόγεια από τον Μάρτιο» - Τα επόμενα βήματα μετά την τραγωδία

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Τσουλόφτας, μετά την κατάρρευση του κτιρίου το Σάββατο, η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) έφτασε εσπευσμένα στο σημείο και μετά τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, παρέδωσε τη σκηνή στον ΕΟΑ Λεμεσού για ενέργειες άρσης της επικινδυνότητας.

Η οικοδομή, όπως είπε, είχε επιθεωρηθεί από τον ΕΟΑ Λεμεσού στις 19 Φεβρουαρίου 2026 και στις 10 Μαρτίου 2026 κηρύχθηκε επισήμως επικίνδυνη, ενώ στις 26 Μαρτίου στάλθηκαν διπλοσυστημένες επιστολές προς όλους τους ιδιοκτήτες και τη διαχειριστική επιτροπή.

«Ενημερώσαμε ότι πρέπει να εκκενωθεί και να επιδιορθωθεί το κτίριο και ότι οι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να αναθέσουν σε πολιτικούς μηχανικούς τις απαραίτητες ενέργειες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δόθηκε περιθώριο τριών μηνών για συμμόρφωση, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν οι απαιτούμενες εργασίες πριν από την κατάρρευση του κτιρίου.

Ερωτηθείς σε σχέση με τα επόμενα βήματα, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αστυνομικές ανακρίσεις, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν διαδικασίες για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

Ο κ. Τσουλόφτας πρόσθεσε ότι στη Λεμεσό καταγράφονται εκατοντάδες επικίνδυνα κτίρια, επισημαίνοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών επιθεώρησης μετά τη μεταφορά της εν λόγω αρμοδιότητας στους ΕΟΑ τον Απρίλιο του 2025. «Επιθεωρήσαμε ήδη πάρα πολλά κτίρια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν η αρμοδιότητα δεν ήταν σε εμάς, αλλά απομένουν ακόμα πολλά και πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΕΟΑ είχαν ζητήσει την τροποποίηση της νομοθεσίας πριν την ανάληψη της συγκεκριμένης αρμοδιότητας, ώστε να τους δοθούν τα απαραίτητα νομικά και οικονομικά εργαλεία για τη διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών με αποτελεσματικό τρόπο.

Μεταξύ άλλων, όπως είπε, ζητήθηκε η δυνατότητα άμεσης έξωσης, εκκένωσης και σφράγισης επικίνδυνων κτιρίων, άμεσης διακοπής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, επιβολής εμπράγματου βάρους για κάλυψη του κόστους επισκευών, καθώς και η ποινικοποίηση της ενοικίασης επικίνδυνων οικοδομών.

Επεσήμανε ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης παραμένει ανοικτό, καθώς οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν αποφέρουν έσοδα και οι ΕΟΑ δεν λαμβάνουν κρατική χορηγία, με αποτέλεσμα να απαιτείται κρατική απόφαση για τον τρόπο κάλυψης των σχετικών δαπανών.

