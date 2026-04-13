ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Πρόεδρος ΕΟΑ Λεμεσού: «Κηρύξαμε επικίνδυνο το κτίριο στη Γερμασόγεια από τον Μάρτιο» - Τα επόμενα βήματα μετά την τραγωδία

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού είχε κηρύξει ως επικίνδυνο το κτίριο που κατέρρευσε στη Γερμασόγεια ήδη από τον Μάρτιο, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Οργανισμού, Γιάννη Τσουλόφτα, ο οποίος σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ τη Δευτέρα ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για την ανάγκη εκκένωσης και επιδιόρθωσης της οικοδομής.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Τσουλόφτας, μετά την κατάρρευση του κτιρίου το Σάββατο, η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) έφτασε εσπευσμένα στο σημείο και μετά τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, παρέδωσε τη σκηνή στον ΕΟΑ Λεμεσού για ενέργειες άρσης της επικινδυνότητας.

Η οικοδομή, όπως είπε, είχε επιθεωρηθεί από τον ΕΟΑ Λεμεσού στις 19 Φεβρουαρίου 2026 και στις 10 Μαρτίου 2026 κηρύχθηκε επισήμως επικίνδυνη, ενώ στις 26 Μαρτίου στάλθηκαν διπλοσυστημένες επιστολές προς όλους τους ιδιοκτήτες και τη διαχειριστική επιτροπή.

«Ενημερώσαμε ότι πρέπει να εκκενωθεί και να επιδιορθωθεί το κτίριο και ότι οι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να αναθέσουν σε πολιτικούς μηχανικούς τις απαραίτητες ενέργειες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δόθηκε περιθώριο τριών μηνών για συμμόρφωση, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν οι απαιτούμενες εργασίες πριν από την κατάρρευση του κτιρίου.

Ερωτηθείς σε σχέση με τα επόμενα βήματα, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αστυνομικές ανακρίσεις, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν διαδικασίες για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Λαμβάνουν καταθέσεις από ένοικους, ιδιοκτήτες και εκπροσώπους της ΤΑ - Ψάχνουν τα αίτια της κατάρρευσης κτιρίου στη Λεμεσό

Ο κ. Τσουλόφτας πρόσθεσε ότι στη Λεμεσό καταγράφονται εκατοντάδες επικίνδυνα κτίρια, επισημαίνοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών επιθεώρησης μετά τη μεταφορά της εν λόγω αρμοδιότητας στους ΕΟΑ τον Απρίλιο του 2025. «Επιθεωρήσαμε ήδη πάρα πολλά κτίρια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν η αρμοδιότητα δεν ήταν σε εμάς, αλλά απομένουν ακόμα πολλά και πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΕΟΑ είχαν ζητήσει την τροποποίηση της νομοθεσίας πριν την ανάληψη της συγκεκριμένης αρμοδιότητας, ώστε να τους δοθούν τα απαραίτητα νομικά και οικονομικά εργαλεία για τη διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών με αποτελεσματικό τρόπο.

Μεταξύ άλλων, όπως είπε, ζητήθηκε η δυνατότητα άμεσης έξωσης, εκκένωσης και σφράγισης επικίνδυνων κτιρίων, άμεσης διακοπής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, επιβολής εμπράγματου βάρους για κάλυψη του κόστους επισκευών, καθώς και η ποινικοποίηση της ενοικίασης επικίνδυνων οικοδομών.

Επεσήμανε ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης παραμένει ανοικτό, καθώς οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν αποφέρουν έσοδα και οι ΕΟΑ δεν λαμβάνουν κρατική χορηγία, με αποτέλεσμα να απαιτείται κρατική απόφαση για τον τρόπο κάλυψης των σχετικών δαπανών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χειροπέδες σε 48χρονη influencer μετά από καταδίωξη - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης
Έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι 17 οδηγοί, κατασχέθηκαν επτά οχήματα - Προχώρησε σε δύο συλλήψεις η Αστυνομία
Έρχεται νέο κύμα σκόνης στην ατμόσφαιρα - Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία και τι θα... φέρει μαζί της
Εορτολόγιο: Τα ξεχωριστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 13 Απριλίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Αυτά είναι τα πιο παράξενα Πασχαλινά έθιμα στον κόσμο - Από κουβάδες με νερό μέχρι κατανάλωση ψαριού που ήταν μέσα στο χώμα
Παιδικά παιχνίδια: Η «αθώα» επιλογή που μπορεί να γίνει επικίνδυνη - Όσα πρέπει να ξέρετε για την ασφάλεια των παιδιών σας
Τα κυπριακά τραγούδια της Λαμπρής: Μια ζωντανή παράδοση από γενιά σε γενιά - «Από τα κάλαντα του Λαζάρου μέχρι τις σούσες» - Βίντεο

 

 

 

Η Αστυνομία Κύπρου ανακοινώνει ότι η υπόθεση που εξετάζεται κατόπιν καταγγελιών του κ. Δρουσιώτη, διερευνάται με απόλυτη σοβαρότητα, πλήρη επαγγελματισμό και αυστηρή προσήλωση στις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, στη βάση των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος.

Νέα τοποθέτηση Αστυνομίας για καταγγελίες Δρουσιώτη - «Όλοι να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στη Δικαιοσύνη»

Νέα τοποθέτηση Αστυνομίας για καταγγελίες Δρουσιώτη - «Όλοι να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στη Δικαιοσύνη»

  •  13.04.2026 - 13:29
Σε συναγερμό η Αστυνομία - Εντοπίστηκε πτώμα σε παραλία στον Ακάμα

Σε συναγερμό η Αστυνομία - Εντοπίστηκε πτώμα σε παραλία στον Ακάμα

  •  13.04.2026 - 12:22
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου άντρα που παρασύρθηκε από όχημα - Διέμενε σε κοντινή απόσταση

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου άντρα που παρασύρθηκε από όχημα - Διέμενε σε κοντινή απόσταση

  •  13.04.2026 - 12:16
Πρόεδρος ΕΟΑ Λεμεσού: «Κηρύξαμε επικίνδυνο το κτίριο στη Γερμασόγεια από τον Μάρτιο» - Τα επόμενα βήματα μετά την τραγωδία

Πρόεδρος ΕΟΑ Λεμεσού: «Κηρύξαμε επικίνδυνο το κτίριο στη Γερμασόγεια από τον Μάρτιο» - Τα επόμενα βήματα μετά την τραγωδία

  •  13.04.2026 - 13:37
Βανδάλισαν με μπογιές το εκλογικό κέντρο του Μάριου Πελεκάνου - «Τους ενοχλεί το φως και η αλήθεια» -Δείτε φωτογραφίες

Βανδάλισαν με μπογιές το εκλογικό κέντρο του Μάριου Πελεκάνου - «Τους ενοχλεί το φως και η αλήθεια» -Δείτε φωτογραφίες

  •  13.04.2026 - 13:16
LIVE: Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον κλοιό στο Ιράν και κλείνουν όλα τα λιμάνια και τα Στενά του Ορμούζ

LIVE: Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον κλοιό στο Ιράν και κλείνουν όλα τα λιμάνια και τα Στενά του Ορμούζ

  •  13.04.2026 - 07:52
Οδηγός λεωφορείου πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος - Του πήραν την άδεια και πάει Δικαστήριο

Οδηγός λεωφορείου πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος - Του πήραν την άδεια και πάει Δικαστήριο

  •  13.04.2026 - 12:30
Τρεις φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στην 48χρονη influencer που συνελήφθη - Δείτε φωτογραφίες

Τρεις φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στην 48χρονη influencer που συνελήφθη - Δείτε φωτογραφίες

  •  13.04.2026 - 13:09

