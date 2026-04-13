ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Λαμβάνουν καταθέσεις από ένοικους, ιδιοκτήτες και εκπροσώπους της ΤΑ - Ψάχνουν τα αίτια της κατάρρευσης κτιρίου στη Λεμεσό

 13.04.2026 - 12:09
Καταθέσεις από ενοίκους, ιδιοκτήτες και εκπροσώπους των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης λαμβάνονται στο πλαίσιο της έρευνας για την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμασόγεια, σύμφωνα με ενημέρωση δημοσιογράφων από τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λεμεσού.

Όπως αναφέρθηκε, η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με πιθανές ευθύνες και τους υπαίτιους.

«Θα διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες και από ποιους. Είναι πολύ νωρίς να καταλήξουμε σε τελικά συμπεράσματα. Εάν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν», σημειώθηκε.

Οι αρχές σημειώνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, ενώ η συλλογή στοιχείων συνεχίζεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Video: H Ιωάννα Τούνη απαντά σε όσους την κατακρίνουν: «Ο κόσμος να σε φάει, δεν θα χορτάσει»

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου άντρα που παρασύρθηκε από όχημα - Διέμενε σε κοντινή απόσταση

Σε συναγερμό η Αστυνομία - Εντοπίστηκε πτώμα σε παραλία στον Ακάμα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) μετά τον εντοπισμό πτώματος σε παραλία στον Ακάμα.

  •  13.04.2026 - 12:22
Βγαίνει μπροστά ο δημοσιογράφος που φαίνεται να βοήθησε τη «Σάντη» - «Σκέψου τα παιδιά σου, σήκω φύγε τώρα»

  •  13.04.2026 - 10:19
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου άντρα που παρασύρθηκε από όχημα - Διέμενε σε κοντινή απόσταση

  •  13.04.2026 - 12:16
Λαμβάνουν καταθέσεις από ένοικους, ιδιοκτήτες και εκπροσώπους της ΤΑ - Ψάχνουν τα αίτια της κατάρρευσης κτιρίου στη Λεμεσό

  •  13.04.2026 - 12:09
LIVE: Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον κλοιό στο Ιράν και κλείνουν όλα τα λιμάνια και τα Στενά του Ορμούζ

  •  13.04.2026 - 07:52
Οδηγός λεωφορείου πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος - Του πήραν την άδεια και πάει Δικαστήριο

  •  13.04.2026 - 12:30
Απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα σε Τουρκοκύπρια που είχε τραγουδήσει εμβατήριο για την καταστροφή της Σμύρνης

  •  13.04.2026 - 10:45
Μέχρι το τέλος του μήνα, η ζωή γίνεται πολύ πιο εύκολη για αυτά τα τέσσερα ζώδια

  •  13.04.2026 - 11:11

