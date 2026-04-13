Λαμβάνουν καταθέσεις από ένοικους, ιδιοκτήτες και εκπροσώπους της ΤΑ - Ψάχνουν τα αίτια της κατάρρευσης κτιρίου στη Λεμεσό

Σε συναγερμό η Αστυνομία - Εντοπίστηκε πτώμα σε παραλία στον Ακάμα
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) μετά τον εντοπισμό πτώματος σε παραλία στον Ακάμα.
Όπως αναφέρθηκε, η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με πιθανές ευθύνες και τους υπαίτιους.
«Θα διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες και από ποιους. Είναι πολύ νωρίς να καταλήξουμε σε τελικά συμπεράσματα. Εάν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν», σημειώθηκε.
Οι αρχές σημειώνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, ενώ η συλλογή στοιχείων συνεχίζεται.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
