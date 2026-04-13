Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου άντρα που παρασύρθηκε από όχημα - Διέμενε σε κοντινή απόσταση

 13.04.2026 - 12:16
Σε νέο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα στη Λεμεσό, έχασε τη ζωή του πεζός, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο ταξί στην οδό Γρίβα Διγενή, στην περιοχή Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία Λεμεσού, το θύμα είναι ο 41χρονος Oleh Deilyk από την Ουκρανία, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο με καθεστώς προσωρινής προστασίας και διέμενε μαζί με άλλους ομοεθνείς του κοντά στην περιοχή του δυστυχήματος.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 21:45, όταν ο άτυχος άνδρας φαίννεται να επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από βόρεια προς νότια, αναφέρει η Αστυνομία. Αφού είχε διανύσει μέρος της απόστασης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενο ταξί που κατευθυνόταν προς τον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου. Σημειώνεται ότι ο 58χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη.

Από τη σύγκρουση ο πεζός τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε δηλώσεις του στη σκηνή του δυστυχήματος, ο Βοηθός Υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Αιμίλιος Καφάς, ανέφερε, «δυστυχώς σήμερα (χθες) είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Λεμεσό. Συγκεκριμένα όχημα που οδηγούσε επαγγελματίας οδηγός (ταξί), κτύπησε πεζό, ο οποίος κατά τον συγκεκριμένο χρόνο προσπαθούσε να διασταυρώσει το δρόμο.  Από τη σύγκρουση ο πεζός βρήκε ακαριαίο θάνατο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου απλά  διαπιστώθηκε ο θάνατος του».

Ο κ. Καφάς συμπλήρωσε ότι ο οδηγός του οχήματος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης με μηδενική ένδειξη και σε ναρκοτέστ με αρνητική ένδειξη, ενώ ανέφερε ότι η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επισυνέβη το δυστύχημα.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει διάβαση πεζών στο συγκεκριμένο σημείο, απάντησε πως «δεν υπάρχει στο σημείο αυτό διάβαση πεζών. Υπάρχει ικανοποιητικός οδικός φωτισμός».

Ακόμη, σε ερώτηση εάν υπάρχουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που κατέγραψαν το τροχαίο, ο κ. Καφάς δήλωσε, «αυτό θα το δούμε με το πρώτο φως της ημέρας. Λόγω της ημέρας σήμερα είναι όλα κλειστά. Θα το δούμε αύριο (Δευτέρα) το πρωί για να εξακριβώσουμε και αυτό το στοιχείο».

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) μετά τον εντοπισμό πτώματος σε παραλία στον Ακάμα.

