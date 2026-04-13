Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από ταξί ανήμερα του Πάσχα

 13.04.2026 - 08:31
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (12/4), με θύμα πεζό που παρασύρθηκε από όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου δέκα λεπτά πριν από τις 22:00 στον δρόμο Γρίβα Διγενή, πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όχημα που οδηγούσε επαγγελματίας οδηγός ταξί παρέσυρε πεζό, ο οποίος επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Ο πεζός άντρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σε δηλώσεις του, ο Βοηθός Υπεύθυνος Τροχαίας Λεμεσού, Αιμίλιος Καφάς, ανέφερε ότι ο οδηγός υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης με μηδενική ένδειξη, καθώς και σε ναρκοτέστ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός ταξί συνελήφθη. 

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τη διακρίβωση των αιτιών και των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

