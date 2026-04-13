Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠώς θα αντισταθούμε στον πειρασμό της ζάχαρης – Το κόλπο που προτείνει ψυχολόγος
ΥΓΕΙΑ

Πώς θα αντισταθούμε στον πειρασμό της ζάχαρης – Το κόλπο που προτείνει ψυχολόγος

 13.04.2026 - 08:26
Η επιθυμία για γλυκιά γεύση είναι απολύτως φυσική. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή να λαχταρούμε ένα γλυκό και να ανυπομονούμε για την επόμενη «γλυκιά»… αμαρτία μέσα στην ημέρα μας. Η βιομηχανία τροφίμων το γνωρίζει πολύ καλά και αξιοποιεί αυτή την έμφυτη προτίμηση, προσθέτοντας ζάχαρη σε πλήθος προϊόντων, ακόμη και σε τρόφιμα που θεωρούνται υγιεινά. Γι’ αυτό και η ανάγνωση της ετικέτας των συστατικών είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Παράλληλα, η αυξημένη πρόσληψη ζάχαρης ενισχύει τη φλεγμονή στον οργανισμό, αυξάνει την αρτηριακή πίεση, επιταχύνει τη γήρανση του δέρματος και συμβάλλει στη φθορά των δοντιών. Δεν σταματά εκεί: μπορεί να προκαλέσει έντονες αυξομειώσεις ενέργειας, κόπωση, ακόμη και να επηρεάσει τη γνωστική λειτουργία.

Αντίθετα, τα φυσικά σάκχαρα που περιέχονται στα φρούτα αποτελούν μια πιο υγιεινή επιλογή για τους περισσότερους ανθρώπους, καθώς συνοδεύεται από φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά.

Δεν είναι μόνο θέμα διατροφής, αλλά και σκέψης

Τα καλά νέα είναι ότι η λιγούρα για κάτι γλυκό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υποκύψουμε. Σύμφωνα με τον Michael R. Edelstein, Ph.D., κλινικό ψυχολόγο και άρθρο του στο Psychology Today, η επιθυμία για γλυκό δεν είναι μόνο διατροφικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα τρόπου σκέψης.

Όπως εξηγεί, οι λιγούρες αποτελούν μια επιρροή, όχι άμεση αιτία συμπεριφοράς. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε την επιθυμία μας καθορίζει και την αντίδρασή μας. «Σε μεγάλο βαθμό, οι άνθρωποι έχουν μια φυσική, ή τουλάχιστον βιολογικά ριζωμένη, τάση να επιθυμούν ζάχαρη, η οποία έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο από την εξέλιξη όσο και από το σύγχρονο περιβάλλον μας. Ωστόσο, η άμεση αιτία της ψυχαναγκαστικής κατανάλωσης ζάχαρης έγκειται στον τρόπο που σκεφτόμαστε γι’ αυτήν» συμπληρώνει. Αν πιστεύουμε ότι «πρέπει οπωσδήποτε» να ικανοποιήσουμε μια λιγούρα, είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε στην υπερκατανάλωση γλυκών, προσθέτει.

Αντίθετα, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης μας, μπορούμε να επηρεάσουμε και τη συμπεριφορά μας. Η μετάβαση από την αναζήτηση άμεσης ευχαρίστησης στην επιλογή της μακροπρόθεσμης υγείας είναι εφικτή και αποτελεί βασικό στόχο προσεγγίσεων όπως η ορθολογική-συναισθηματική συμπεριφορική θεραπεία.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή τη διαδικασία, ο ψυχολόγος δίνει ένα απλό παράδειγμα:

Ερέθισμα: «Νιώθω έντονη επιθυμία για ένα γλυκό (π.χ. παγωτό ή κέικ)».
Σκέψη: «Πρέπει οπωσδήποτε να το φάω».
Συμπεριφορά: Υποκύπτω και καταναλώνω γλυκό χωρίς έλεγχο.
Το κρίσιμο σημείο είναι η σκέψη. Αν την αμφισβητήσουμε, το αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει:

«Υπάρχει πραγματικά κάποια απόδειξη ότι “πρέπει” να φάω το γλυκό»;
«Τι θα συμβεί αν δεν το κάνω;»
Η απάντηση είναι απλή: τίποτα ουσιαστικό, τονίζει ο ειδικός. Η επιθυμία μπορεί να είναι έντονη, αλλά είναι προσωρινή. Το σώμα μας δεν έχει ανάγκη τη ζάχαρη για να λειτουργήσει άμεσα.

Η δύναμη της συνειδητής επιλογής

Υιοθετώντας έναν πιο ρεαλιστικό και λειτουργικό τρόπο σκέψης, μπορούμε να πούμε στον εαυτό μας: «Μπορεί να θέλω κάτι γλυκό, αλλά δεν είναι απαραίτητο να το φάω. Μπορώ να αντέξω αυτή την επιθυμία και να επιλέξω αυτό που είναι καλύτερο για την υγεία μου». Όπως σημειώνει, όσο περισσότερο συνδέουμε τις επιλογές μας με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, όπως ο κίνδυνος για χρόνιες ασθένειες, τόσο πιο εύκολο γίνεται να αντισταθούμε.

Η αίσθηση στέρησης που μπορεί να νιώσουμε είναι προσωρινή. Τα οφέλη, όμως, είναι μακροχρόνια, καταλήγει.

Συμπέρασμα

Η επιθυμία για γλυκό είναι φυσιολογική, αλλά δεν είναι ακαταμάχητη. Έχουμε τον έλεγχο των επιλογών μας και μπορούμε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις λιγούρες με πιο συνειδητό τρόπο. Η αλλαγή δεν ξεκινά απαραίτητα από το πιάτο μας, αλλά από τον τρόπο που σκεφτόμαστε.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Μήνυμα ΠτΔ σε Μάγιαρ - «Αναμένω με ενδιαφέρον να συνεργαστούμε στενά»

Μήνυμα ΠτΔ σε Μάγιαρ - «Αναμένω με ενδιαφέρον να συνεργαστούμε στενά»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνεχάρη τον Péter Magyar για τη νίκη του στις εκλογές, εκφράζοντας την προσδοκία για στενή και εποικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα ΠτΔ σε Μάγιαρ - «Αναμένω με ενδιαφέρον να συνεργαστούμε στενά»

Μήνυμα ΠτΔ σε Μάγιαρ - «Αναμένω με ενδιαφέρον να συνεργαστούμε στενά»

  •  13.04.2026 - 07:45
Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από ταξί ανήμερα του Πάσχα

Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από ταξί ανήμερα του Πάσχα

  •  13.04.2026 - 08:31
Μαχαίρωσε 19χρονο σε μουσικοχορευτικό κέντρο και τράπηκε σε φυγή - Προηγήθηκε λογομαχία μεταξύ τους

Μαχαίρωσε 19χρονο σε μουσικοχορευτικό κέντρο και τράπηκε σε φυγή - Προηγήθηκε λογομαχία μεταξύ τους

  •  13.04.2026 - 09:19
LIVE: Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον κλοιό στο Ιράν και κλείνουν όλα τα λιμάνια και τα Στενά του Ορμούζ

LIVE: Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον κλοιό στο Ιράν και κλείνουν όλα τα λιμάνια και τα Στενά του Ορμούζ

  •  13.04.2026 - 07:52
Παιδικά παιχνίδια: Η «αθώα» επιλογή που μπορεί να γίνει επικίνδυνη - Όσα πρέπει να ξέρετε για την ασφάλεια των παιδιών σας

Παιδικά παιχνίδια: Η «αθώα» επιλογή που μπορεί να γίνει επικίνδυνη - Όσα πρέπει να ξέρετε για την ασφάλεια των παιδιών σας

  •  13.04.2026 - 07:25
Χειροπέδες σε 48χρονη influencer μετά από καταδίωξη - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης

Χειροπέδες σε 48χρονη influencer μετά από καταδίωξη - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης

  •  13.04.2026 - 07:58
Τα κυπριακά τραγούδια της Λαμπρής: Μια ζωντανή παράδοση από γενιά σε γενιά - «Από τα κάλαντα του Λαζάρου μέχρι τις σούσες» - Βίντεο

Τα κυπριακά τραγούδια της Λαμπρής: Μια ζωντανή παράδοση από γενιά σε γενιά - «Από τα κάλαντα του Λαζάρου μέχρι τις σούσες» - Βίντεο

  •  13.04.2026 - 07:22
Αυτά είναι τα πιο παράξενα Πασχαλινά έθιμα στον κόσμο - Από κουβάδες με νερό μέχρι κατανάλωση ψαριού που ήταν μέσα στο χώμα

Αυτά είναι τα πιο παράξενα Πασχαλινά έθιμα στον κόσμο - Από κουβάδες με νερό μέχρι κατανάλωση ψαριού που ήταν μέσα στο χώμα

  •  13.04.2026 - 07:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα