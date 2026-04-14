Συμμετοχή Κύπρου σε κοινή δήλωση 19 ΥΠΕΞ για Λίβανο

«Η συνέχιση του πολέμου στον Λίβανο θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα περιφερειακή αποκλιμάκωση, την οποία έχουμε χαιρετίσει και πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή από όλα τα μέρη», αναφέρουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι Υπουργοί χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του Προέδρου Αούν να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ και την αποδοχή από το Ισραήλ να ξεκινήσει τις συνομιλίες με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Καλούμε και τα δύο μέρη να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Οι άμεσες διαπραγματεύσεις μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για να επιτευχθεί διαρκής ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ, καθώς και για την περιοχή», αναφέρουν, εκφράζοντας ετοιμότητα να τις υποστηρίξουν.

«Ως εκ τούτου, καλούμε όλα τα μέρη να αποκλιμακώσουν επειγόντως και να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που προσφέρει η εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν», αναφέρουν στην Κοινή Δήλωση.

Επίσης, καταδικάζουν, «με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως», αλλά και τις μαζικές ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Απριλίου, οι οποίες, όπως αναφέρουν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που κοινοποίησαν οι λιβανέζικες αρχές, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 350 ατόμων και τον τραυματισμό περισσότερων από 1000.

Οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο σημειώνουν οι Υπουργοί, οι οποίοι καταδικάζουν «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο», τις επιθέσεις κατά της UNIFIL και επαναλαμβάνουν ότι η ασφάλεια και η προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ πρέπει να διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή.

Εκφράζουν επίσης «την πλήρη αλληλεγγύη μας και την ακλόνητη υποστήριξή μας στον λαό και τις αρχές του Λιβάνου. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε επείγουσα βοήθεια στους περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους στον Λίβανο, σε συντονισμό με την κυβέρνηση του Λιβάνου».

Επιβεβαιώνουν τη σημασία του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας του Λιβάνου και της πλήρους εφαρμογής του ψηφίσματος 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το λιβανέζικο κράτος να ασκεί την πλήρη κυριαρχία του σε ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου», αναφέρουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνουν, «επαινούμε την απόφαση της λιβανέζικης κυβέρνησης να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, καθώς και την απόφασή της να ενισχύσει την πλήρη επιβολή της κρατικής εξουσίας στη Βηρυτό και να έχει το αποκλειστικό μονοπώλιο στα όπλα, και ενθαρρύνουμε την πλήρη και ταχεία εφαρμογή της».