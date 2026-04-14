ΑρχικήΟικονομία
Αστάθεια στις τιμές καυσίμων – Ίσως δούμε νέες αυξήσεις σύντομα στα πρατήρια - Σε τροχιά μέτρων η ΕΕ για την ενεργειακή κρίση

 14.04.2026 - 22:50
Συνεχείς διακυμάνσεις καταγράφονται στις τιμές του πετρελαίου, με το βαρέλι να κινείται ανοδικά και πτωτικά σε καθημερινή βάση.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Νεοκλή Νεοκλέους στον ALPHA Κύπρου, χθες ξεπέρασε τα 103 δολάρια, πριν υποχωρήσει αργότερα στα 102, ενώ σήμερα, μετά τις ενδείξεις επανέναρξης διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υποχώρησε εκ νέου κάτω από τα 100 δολάρια, αγγίζοντας τα 97.

Οι εξελίξεις αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κολεγίου των Επιτρόπων, όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή για την Ευρώπη. Η Πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε τα βασικά μέτρα που ετοιμάζονται: «μια σειρά μέτρων που θα παρουσιάσουμε στους ηγέτες στην επόμενη άτυπη EUCO στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε μια ανακοίνωση την Τετάρτη πριν από την έναρξη της EUCO στην Κύπρο. Και σήμερα, συζητήσαμε μια σειρά από μέτρα που θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε.»

Στην Κύπρο, πάντως, οι τιμές καυσίμων παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλούν οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες τιμές ίσως δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως το μέγεθος της αναταραχής στην αγορά.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι και η σημαντική μείωση στην παραγωγή πετρελαίου από τις χώρες του ΟΠΕΚ, η οποία υποχώρησε στα 20,79 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, από 28,67 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο.

Σε αντίστοιχο ρεπορτάζ του Omega Channel, αναφέρεται πως οι τιμές στα πρατήρια να αναμένεται να αυξηθούν εντός της εβδομάδας.

«Μπορεί να έχουμε μικρές αυξήσεις. 1,2,3 σεντ είναι αυτά που επέτρεπε να γίνουν πριν τη μεγάλη βδομάδα δεν έχουν γίνει θα γίνουν τις επόμενες δυο τρεις μέρες. Πάντα γίνονται μετά το Πάσχα αυξήσεις αλλά τώρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά μπορεί να γίνουν και από σήμερα ή αύριο», ανέφερε ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Εκπρόσωπος Τύπου Συνδέσμου Πρατηριούχων.

Θλίψη στον Καλοπαναγιώτη για τον πρόωρο χαμό του 47χρονου Παναγιώτη Χριστοδούλου

Ολοκληρώθηκαν οι απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον - «Βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά της εξίσωσης»

Ολοκληρώθηκαν οι απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον - «Βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά της εξίσωσης»

Ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου δύο ώρες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ η συνάντηση των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λάιτερ και Νάντα Χαμάντεχ, στο πλαίσιο απευθείας συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση της Ουάσινγκτον.

Ολοκληρώθηκαν οι απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον - «Βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά της εξίσωσης»

Ολοκληρώθηκαν οι απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον - «Βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά της εξίσωσης»

  •  14.04.2026 - 21:19
Νίκος Κληρίδης: Του παρέδωσαν «κλωνοποιημένο» το κινητό του - Εντός ημερών αίτηση Certiorari για νομιμότητα εντάλματος έρευνας

Νίκος Κληρίδης: Του παρέδωσαν «κλωνοποιημένο» το κινητό του - Εντός ημερών αίτηση Certiorari για νομιμότητα εντάλματος έρευνας

  •  14.04.2026 - 17:40
Αστάθεια στις τιμές καυσίμων – Ίσως δούμε νέες αυξήσεις σύντομα στα πρατήρια - Σε τροχιά μέτρων η ΕΕ για την ενεργειακή κρίση

Αστάθεια στις τιμές καυσίμων – Ίσως δούμε νέες αυξήσεις σύντομα στα πρατήρια - Σε τροχιά μέτρων η ΕΕ για την ενεργειακή κρίση

  •  14.04.2026 - 22:50
Πολιτική Άμυνα για Γερμασόγεια: Διαψεύδει τον Δήμο Αμαθούντος σχετικά με τη φιλοξενία ενοίκων

Πολιτική Άμυνα για Γερμασόγεια: Διαψεύδει τον Δήμο Αμαθούντος σχετικά με τη φιλοξενία ενοίκων

  •  14.04.2026 - 18:15
ΤΖΟΚΕΡ: Θα βγουν λεφτά από το πασχαλινό αυγό; Δείτε αν κερδίσατε 4,7 εκατ. ευρώ

ΤΖΟΚΕΡ: Θα βγουν λεφτά από το πασχαλινό αυγό; Δείτε αν κερδίσατε 4,7 εκατ. ευρώ

  •  14.04.2026 - 22:05
Απρόοπτο στην «Αρένα»: Εισβολή μικρού οπαδού για τον Μαέ και μικροένταση με τους στιούαρτ

Απρόοπτο στην «Αρένα»: Εισβολή μικρού οπαδού για τον Μαέ και μικροένταση με τους στιούαρτ

  •  14.04.2026 - 21:45
Ευκαιρία για εκδρομή: Μία μεγάλη γιορτή αναβιώνει στην Αγία Νάπα - Παρέλαση αρμάτων και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Ευκαιρία για εκδρομή: Μία μεγάλη γιορτή αναβιώνει στην Αγία Νάπα - Παρέλαση αρμάτων και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

  •  14.04.2026 - 20:45
Γιώργος Χρυσάνθου – Κωνσταντίνα Δημητρίου: Η στιγμή της αποκάλυψης - Το χρώμα που γέμισε τον ουρανό σε ένα μοναδικό gender reveal - Δείτε βίντεο

Γιώργος Χρυσάνθου – Κωνσταντίνα Δημητρίου: Η στιγμή της αποκάλυψης - Το χρώμα που γέμισε τον ουρανό σε ένα μοναδικό gender reveal - Δείτε βίντεο

  •  14.04.2026 - 19:45

