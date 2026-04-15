Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου

Η Διακαινήσιμος Εβδομάδα αποτελεί μία ενιαία εορταστική περίοδο, αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού. Οι ακολουθίες διατηρούν πανηγυρικό χαρακτήρα, ενώ το «Χριστός Ανέστη» εξακολουθεί να αντηχεί ως το κυρίαρχο μήνυμα της πίστης.

Στο επίκεντρο της σημερινής ημέρας βρίσκεται ο Άγιος Λεωνίδης, που υπηρέτησε ως Επίσκοπος Αθηνών και μαρτύρησε για την πίστη του. Η μορφή του συνδέεται με τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού και αποτελεί παράδειγμα σταθερότητας και θάρρους.

Ποιοι άλλοι Άγιοι τιμώνται

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Κρήσκης ο Μάρτυρας, που έδωσε τη ζωή του για την πίστη.

Οι Αγίες Αναστασία και Βασιλίσσα, που ξεχώρισαν για την αφοσίωσή τους στον Χριστό.

Εβδομάδα Διακαινησίμου

Η Τετάρτη της Διακαινησίμου συνεχίζει το κλίμα χαράς και ελπίδας που φέρνει η Ανάσταση. Η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να ζουν αυτή την περίοδο ως μία διαρκή γιορτή, υπενθυμίζοντας ότι η νίκη της ζωής επί του θανάτου αποτελεί τον πυρήνα της χριστιανικής πίστης.

