Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου

 15.04.2026 - 06:54
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου, την Τετάρτη της Διακαινησίμου, με επίκεντρο τον Άγιο Λεωνίδη τον Μάρτυρα και Επίσκοπο Αθηνών, ενώ η αναστάσιμη χαρά συνεχίζει να κυριαρχεί σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η Διακαινήσιμος Εβδομάδα αποτελεί μία ενιαία εορταστική περίοδο, αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού. Οι ακολουθίες διατηρούν πανηγυρικό χαρακτήρα, ενώ το «Χριστός Ανέστη» εξακολουθεί να αντηχεί ως το κυρίαρχο μήνυμα της πίστης.

Στο επίκεντρο της σημερινής ημέρας βρίσκεται ο Άγιος Λεωνίδης, που υπηρέτησε ως Επίσκοπος Αθηνών και μαρτύρησε για την πίστη του. Η μορφή του συνδέεται με τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού και αποτελεί παράδειγμα σταθερότητας και θάρρους.

Ποιοι άλλοι Άγιοι τιμώνται

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

  • Ο Άγιος Κρήσκης ο Μάρτυρας, που έδωσε τη ζωή του για την πίστη.
  • Οι Αγίες Αναστασία και Βασιλίσσα, που ξεχώρισαν για την αφοσίωσή τους στον Χριστό.

Εβδομάδα Διακαινησίμου

Η Τετάρτη της Διακαινησίμου συνεχίζει το κλίμα χαράς και ελπίδας που φέρνει η Ανάσταση. Η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να ζουν αυτή την περίοδο ως μία διαρκή γιορτή, υπενθυμίζοντας ότι η νίκη της ζωής επί του θανάτου αποτελεί τον πυρήνα της χριστιανικής πίστης.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Σήμερα γιορτάζουν οι:

  • Λεωνίδας, Λεωνίδης, Λεώ, Λεωνιδία
  • Κρήσκης και Κρήσκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Θα βγουν λεφτά από το πασχαλινό αυγό; Δείτε αν κερδίσατε 4,7 εκατ. ευρώ
Γιώργος Χρυσάνθου – Κωνσταντίνα Δημητρίου: Η στιγμή της αποκάλυψης - Το χρώμα που γέμισε τον ουρανό σε ένα μοναδικό gender reveal - Δείτε βίντεο
Απρόοπτο στην «Αρένα»: Εισβολή μικρού οπαδού για τον Μαέ και μικροένταση με τους στιούαρτ
Τραγωδία στο Άγιον Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο με αγροτικό όχημα - Πώς φαίνεται να συνέβη το μοιραίο
Ευκαιρία για εκδρομή: Μία μεγάλη γιορτή αναβιώνει στην Αγία Νάπα - Παρέλαση αρμάτων και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα
Έχεις αϋπνία; Ψάχνεις ακόμη ταινία να δεις; Φτιάξε ποπ κορν - Αυτή είναι ίσως η καλύτερη ταινία που θα βρεις απόψε σε πλατφόρμα

 

 

 

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Οι ΗΠΑ λένε πως έχουν διακόψει πλήρως το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης

Καύσιμα: Αναμένονται αυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές; - Πώς επηρεαζόμαστε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Παρανάλωμα του πυρός μοτοσικλέτα στη Λευκωσία: Έστησαν «καρτέρι» στον 33χρονο ιδιοκτήτη

Καιρός: «Ανοιξιάτικο» σκηνικό με θερμοκρασίες-ρεκόρ και σκόνη στην ατμόσφαιρα

Πρωταθλήτρια η Κύπρος στο «ψηφιακό ναρκωτικό» - Σχεδόν κάθε νέος στο νησί είναι δέσμιος των αλγορίθμων

ΤΖΟΚΕΡ: Ραντεβού με τα €5.000.000 την Πέμπτη – Στην Αραδίππου το μοναδικό «χρυσό» 5αρι

«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: Εκατοντάδες έλεγχοι, πέντε συλλήψεις και «βροχή» καταγγελιών

